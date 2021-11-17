Официальный тизер: стало известно, когда выйдет спецэпизод 'Гарри Поттера' со старыми актерами. Видео

Поклонники ликуют – НВО выпустит спецэпизод "Гарри Поттера", посвященный 20-летию первой части кинофраншизы. В выпуске под названием "Возвращение в Хогвартс" зрители увидят полюбившихся Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта. Стали известны дата выхода и подробности сюжета.

Официальный тизер специального эпизода появился на Youtube-канале НВО. Режиссер Крис Коламбус собрал в Хогвартсе не только знаменитую тройку волшебников, но и других персонажей поттерианы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Возвращение в Хогвартс" расскажет очаровательную историю с помощью совершенно новых подробных интервью и бесед с актерами, приглашая поклонников в волшебное путешествие по одной из самых любимых частей серии", – гласит сообщение под роликом.

Видео дня

Выпуск будет посвящен истории создания волшебной франшизы и выйдет на экраны 1 января 2022 года.

Помимо Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли, зрители увидят Хелену Бонем Картер (Беллатриса), Робби Колтрейна (Хагрид), Рэйфа Файнса (Волан-де-Морт), Гэри Олдмана (Сириус Блэк), Имельду Стонтон (Долорес Амбридж), Тома Фелтона (Драко Малфой), Джеймса Фелпса (Фред Уизли), Оливера Фелпса (Джордж Уизли), Бонни Райт (Джинни Уизли), Мэтью Льюиса (Невил Долгопупс), Эванну Линч (Полумна) и других.

Радостной новостью также поделилась на своей страничке в Instagram актриса Эмма Уотсон.

"Ради этого мне пришлось в последний раз покрутить маховик времени", – написала кинозвезда в публикации.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменилась жизнь самого популярного ученика Хогвартса. Как и многие популярные в детстве актеры, Дэниел Рэдклифф прошел через проблемы с алкоголем. К счастью, он сумел избавиться от зависимости и продолжил сниматься в кино.