Объявлены все лауреаты антипремии 'Золотая малина': какой фильм стал самым большим разочарованием и кто был рад получить 'анти-Оскар'

В преддверии церемонии награждения одной из самых престижных премий в индустрии кино "Оскар", в США объявили всех лауреатов "Золотой малины". В число "победителей" вошли мировые актеры, ленты и их создатели, которые оказались наибольшим разочарованием для критиков и аудитории.

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Лидером нынешней антипремии стал супергеройский фильм "Мадам Паутина", ведь получил три награды в разных категориях. Интересно, что в то время, как некоторые знаменитости огорчаются из-за получения "анти-Оскара", режиссер Фрэнсис Коппола был рад оказаться среди лауреатов. Полный список "победителей" появился на сайте издания The Hollywood Reporter.

Худший фильм

"Мадам Паутина"

Худший актер

Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Худшая актриса

Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")

Худший актер второго плана

Джон Войт ("Мегалополис", "Рейган", Shadow Land, Strangers)

Худшая актриса второго плана

Эми Шумер ("Без глазури")

Худший режиссер

Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")

Худший приквел, ремейк или сиквел фильма

"Джокер: Безумие на двоих"

Худший сценарий

"Мадам Паутина"

Худший экранный дуэт

Хоакин Феникс и Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")

Обладатель титула "Худший режиссер" Фрэнсис Форд Коппола вышел на связь в своем Instagram после вручения премии "Золотая малина". 85-летний сценарист откровенно отметил, что совершенно не был разочарован стать лауреатом "анти-Оскара", более того, воспринимает свою победу как особую честь.

"Я очень рад принять награду "Золотая малина" во многих категориях для "Мегалополиса". Это особая честь оказаться среди номинантов как худший режиссер, худший сценарий и худший фильм в то время, когда так мало кто имеет смелость пойти против господствующих тенденций современного кинопроизводства! В этом мире, где искусство оценивается так, будто это профессиональная борьба, я решил не следовать бессмысленным правилам, установленным индустрией, которая настолько боится риска, что, несмотря на огромный пул молодых талантов, может не создать картины, которые будут актуальными и живыми и через 50 лет", – высказался режиссер.

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