Появились подробности будущего сериала о Лесе Никитюк. Фото

"Новый канал" подтвердил, что занимается съемками многосерийного фильма "Леся" с телеведущей Лесей Никитюк в главной роли. Шоу будет носить романтический характер, а его главная сюжетная линия – поиск любимого для персонажа известной блондинки.

Впервые о возможности запуска подобного проекта медиагруппа Starlight Media заговорила еще в начале сентября этого года. Однако, только вчера руководители "Нового канала" во время конференции подтвердили, что зрителям следует ожидать любовную историю с экс-ведущей "Орла и решки" уже в 2022 году.

Известно, что съемочная команда уже создала пилотный эпизод, поэтому работа над сериалом продолжается. У Леси будут подруги, которые хоть и актрисы по профессии, но имеют свои прототипы.

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Зрителям обещают не наигранное реалити-шоу, а полноценный кинопродукт. Отметим, что с Лесей будет сниматься обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" и ведущий шоу "ЖВЛ" Богдан Юсипчук.

Напомним, что о личной жизни настоящей Леси известно не много. Сообщалось, что в 2017 году она хотела выйти замуж за своего соседа, однако пара разошлась через два года. После этого телеведущая несколько раз подогревала аудиторию загадочными намеками на новый роман, но не называла имя избранника.

Кратко о звезде:

Леся Никитюк – украинская телеведущая и блогер. Родилась 19 октября 1987 в Хмельницком. В 2012 году Никитюк стала ведущей телепередачи о путешествиях "Орел и решка", где ее соведущим был Андрей Бедняков. С 4 ноября по 23 декабря 2019 года на "Новом канале" в эфир выходило тревел-шоу "Lе маршрутка", ведущей которого была Никитюк.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Лесе Никитюк в ресторане в тыквенном супе принесли стекло. Ведущая была вынуждена обратиться к руководителям заведения.