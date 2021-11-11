Новый фильм о 'Гарри Поттере' с Рэдклиффом и Уотсон выйдет в 2022 году – СМИ

В Хогвартсе намечается встреча выпускников. По крайней мере легендарная тройка в исполнении Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта обещает собраться на празднование 20-летия первой части "Гарри Поттера" в спецэпизоде кинофраншизы.

Информацией о воссоединении Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли поделился инсайдер издания The Sun. Новость начали распространять и другие иностранные таблоиды.

По слухам, студия Warner Brother начнет снимать новый эпизод уже в конце этого месяца, а зрители его увидят в 2022-м году. К мальчику, который выжил, и его друзьям присоединятся и другие герои киновселенной. Вместе они повторят культовые сцены из "Гарри Поттера и философского камня".

Видео дня

У поттероманов будет возможность увидеть "взрослую адаптацию" рождественского бала, встречи волшебников в Хогвартс-экспрессе и знаменитой платформы 9 3/4.

"Спецэпизод окутан тайной, потому что те, кто работает над франшизой, сначала хотят привлечь таланты. Будет замечательно, если они справятся с этим и предложат актерам большие деньги за воссоединение", – сообщает инсайдер издания.

Официального подтверждения от киностудии нет, но поклонники искренне верят в правдивость информации. Тем более, что подобную удочку забросил сам Рэдклифф еще год назад.

На онлайн-встрече, посвященной 19-й годовщине премьеры первого фильма, Дэниел намекнул, что "в следующем году мы полностью погрузимся в ностальгию". Ну а после распространившихся слухов, маглы всего мира готовы к погружению как никогда.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменилась жизнь самого популярного ученика Хогвартса. Как и многие популярные в детстве актеры, Дэниел Рэдклифф прошел через проблемы с алкоголем. К счастью, он сумел избавиться от зависимости и продолжил сниматься в кино.