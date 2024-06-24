'Никчемный я' возвращается со звездной командой дубляжа в составе Осадчей, Анатолича и Цымбалара

На большие экраны возвращается любимый анимационный хит "Никчемный я" от Illumination. Для Игры и его девочек начинается новый этап жизни, ведь они приветствуют нового члена семьи – Игру младшего, который точно знает, как насолить папе. Однако перед героями предстает новый вызов в виде опасного противника, так что семьи ждет грандиозное противостояние полное юмора и невероятных приключений!

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В яркое приключение отправляется и невероятная звездная команда дубляжа в составе Екатерины Осадчей, Анатолия Анатолича и Анастасии Цимбалара.

Екатерина Осадчая – Люси

Яркая, эмоциональная и чрезвычайно харизматичная Люси возвращается в исполнении телеведущей "1+1 Украина" Екатерины Осадчей.

"Персонаж моей героини развивался на протяжении всех частей франшизы. Те, кто смотрел предыдущие анимационные фильмы, помнят, как она встретила Игру, как выходила замуж и как из озорной и непоседливой суперагентки стала еще и настоящей женой и мамой. Не буду спойлерить, но в продолжении истории ее так же ждет множество новых вызовов и приключений.

С Люси нас объединяет немало общих черт: она, как и я, многодетная мама, никогда не падает духом и, чтобы не произошло, Люси остается в хорошем настроении. Она из тех, кто верит, что какие бы испытания не выпали на долю семьи, все обязательно устроится.

А еще Люси – настоящий водоворот эмоций, поэтому иногда было непросто ее дублировать, поскольку моментами одной репликой она могла охватить до четырех разных эмоций. Поэтому нужно было быстро перестраиваться со смеха в печаль, с грустью в радость и так по кругу. Для меня это был нелегкий, но очень интересный опыт", –говорит Екатерина Осадчая.

Анатолий Анатолич – Перри Прескотт

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич превратился в Перри Прескота.

Перри, которого дубил Анатолий Анатолич, является новым соседом Игру. Как владелец Prescott Motors, крупнейшего автодилера в городе, Перри излучает сочетание уверенности с ноткой высокомерия.

"Перри Прескот – это воплощение американской мечты: у него большой дом, кабриолет, семья, ходит в загородные клубы, поэтому он достиг всего в своей жизни. Единственное, чего ему не хватает – это доброты и открытости к людям. Надеюсь, что в конце фильма Перри все же проявит себя с хорошей точки зрения. Вообще, мне кажется, что его самомнение – это один из способов борьбы с внутренними комплексами. Для меня было большой честью присоединиться к команде, ведь я обожаю магию кино и дубляжа. Уже не дождусь, чтобы увидеть реакцию детей, поскольку мы с детства ходили на премьеры предыдущих частей, поэтому для нашей семьи эта франшиза действительно знаковая", – говорит Анатолий Анатолич.

Анастасия Цимбалару – Петси Прескотт

Актриса театра и кино Анастасия Цимбалару превратилась в неугомонную Пэтси Прескотт.

Пэтси – новая соседка Гра, а еще жена Перри и мама Поппи. В дни, когда она не занята делами светской львицы, Пэтси обожает играть в теннис.

"Для меня это очень волнующий опыт, потому что я настоящая фанатка франшизы. "Безразличный я" – это абсолютная чистая и светлая история, которая дарит невероятные эмоции и возможность снова вернуться в детство. Эта роль для меня знаковая, ведь большую часть своей жизни я прожила вместе с этими персонажами, а сейчас имею возможность увидеть историю изнутри.

Надеюсь, моя Пэтси найдет отклик в сердцах зрителей. Она действительно невероятная девушка – очень энергичная, легкая, активная. Каждое событие в жизни Пэтси воспринимает с большим азартом и восхищением и этим очень импонирует, – поделилась впечатлениями Анастасия Цимбалару.

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