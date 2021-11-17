Netflix запустил свой рейтинг самых популярных фильмов и сериалов

Стриминговый сервис Netflix запустил свой список самых популярных сериалов и фильмов на платформе. Теперь каждый желающий сможет узнать, какая кинокартина лидирует в его стране и во всем мире.

Топ-10 позиций каждый вторник будут обновлять на сайте top10.netflix, основываясь на часах, которые подписчики потратили на просмотр. OBOZREVATEL рассказывает, какие кинопропродукты Netflix стали самыми известными за прошедшую неделю и не только (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На сайте можно найти 4 основных рубрик: англоязычные сериалы, иностранные сериалы, англоязычные фильмы и иностранные фильмы. Кроме этого, на странице существует список, позиции в котором занимают киноленты, на которые потратили больше времени в первые 28 дней после выхода на сервисе.

Видео дня

Самым известным иностранным сериалом в период с 7 по 14 ноября стала южнокорейская драма – "Игра в кальмара". За прошедшую неделю на ее пересмотр потратили около 43 миллионов часов.

Самым рейтинговым англоязычным сериалом стал 3 сезон ленты о войнах наркоторговцев – "Нарко: Мексика". Подписчики со всего мира потратили на нее 50 миллионов часов.

Среди иностранных фильмов лидерство завоевал итальянский фильм об исчезновении 13-летней девочки – "Яра". Психологическую драму просматривали в течение 18 миллионов часов.

Англоязычную ленту "Красное сообщение" на прошлой неделе просмотрели около 150 миллионов часов, что сделало ее самым популярным кинопродуктом Netflix в период с 7 по 14 ноября.

Следует отметить, что в общем топе не все перечисленные кинокартины закрепили свои позиции. К примеру, самым популярным англоязычным сериалом считается "Бриджертоны", а лидером в рейтинге фильмов стал "Птичий короб".

В то же время в списке иностранных многосерийных фильмов первенство сохранила за собой "Игра в кальмара", в то время как самой популярной лентой стал немецкий триллер "Кроваво-красное небо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Netflix запустил украинский интерфейс на официальном сайте, в приложении для телефонов и Smart TV. Как, где и за сколько теперь можно просматривать любимые фильмы и сериалы на украинском языке, читайте в материале.