Netflix запустил официальную украинскую версию: какие сериалы смотреть

Киноплатформа Netflix ввела украинский интерфейс на официальном сайте, в приложении для телефонов и Smart TV. Кроме этого компания запустила новый домен netflix.ua и создала украиноязычную страницу Facebook и Instagram.

Уже можно без проблем пользоваться netflix.ua на родном языке. Также украинцам пообещали больше дубляжа и субтитров в популярных новинках.

В украинском переводе теперь можно посмотреть такие сериалы: "Академия Амбрелла", "Бриджертон", "Сексуальное воспитание", "Корона", "Ход королевы", "Бумажный дом" и "Очень странные дела".

Зрителям теперь также доступен голосовой и текстовый чат поддержки, которым можно пользоваться с мобильного приложения. Он будет доступен с 15:00 до 23:00 по киевскому времени.

Видео дня

Для украинских пользователей доступны 3 тарифных плана, которые предлагают безлимитный просмотр фильмов. Базовый тариф стоит 7€, стандартный – 10 €, и премиум – 12 €. Разница лишь в качестве видео.

Также OBOZREVATEL писал о чем самый популярный сериал на Netflix под названием "Игра в кальмара".