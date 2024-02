Netflix покажет документальный сериал о холодной войне: появился трейлер с Зеленским

Американский стриминг Netflix снял девятисерийный документальный сериал под названием "Turning Point: The Bomb and the Cold War" ("Переломный момент: бомба и холодная война"), где расскажет историю холодной войны, ядерную бомбу и вторжение в Украину.

В трейлере, вышедшем 22 февраля, показали кадры оккупации, бомбардировок и интервью с президентом Владимиром Зеленским.

"Каждый эпизод рассматривает текущий конфликт между Россией и Украиной в качестве примера того, как исследуемая история напрямую связана с событиями настоящего", – анонсировали на сайте.

"Почти каждая часть войны в Украине – эхо холодной войны", – сказал режиссер Брайан Киппенбергер.

"Переломный момент: Бомба и холодная война" включает интервью с 7 действующими или бывшими мировыми лидерами, включая президента Украины, а также таких выдающихся политических деятелей, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс и бывший госсекретарь Кондолиза Райс.

Стоит отметить, что обложкой трейлера стал именно кадр интервью украинского лидера. В коротком видео показали фрагмент из разговора с ним.

"Они видят Украину частью империи, их собственностью, которую они хотят забрать", – можно прочесть по субтитрам.

"Этот сериал, содержащий интервью с выдающимися политиками, журналистами и людьми, пережившими историю, является исследованием десятилетий конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом в обрамлении текущих событий, показывающих, что холодная война продолжается, а мир остается на пороге ядерной войны", – говорится в описании.

Премьера ожидается 12 марта на платформе Netflix.

Как ранее писал OBOZ.UA, в спецвыпуске "Мой гость не нуждается в представлении" на Netflix ведущий Дэвид Леттерман спросил Владимира Зеленского о его планах на будущее. Лидер свободного народа ответил, что хочет сделать после победы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!