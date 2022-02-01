Netflix показал сиквел 'Техасской резни бензопилой': о чем фильм

Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер сиквела легендарного хоррора "Техасская резня бензопилой". Фильм можно будет посмотреть на сервисе с 18 февраля 2022 года.

Видео с кратким описанием сюжета выложили на официальный YouTube Netflix. В касте актеров есть, как старые персонажи, так и новые звезды (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что события в будущей кинокартине будут проходить через 50 лет после показанных ранее убийств. Главный антагонист снова выйдет на охоту и попытается убить героев.

Видео дня

Новая часть культовой серии служит продолжением первой "Резни", вышедшей в 1974 году. Одна из главных героинь сиквела – Салли Хардести, которой удалось выжить в первой части. Ее роль досталась Ольвен Фуэр, более известной как Мелюзина из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

Маньяка с кожаным лицом сыграет Марк Бернэм из фильма "Неправильные копы". Сюжет будет крутиться вокруг компании молодых людей, приехавших в город, где 50 лет скрывался убийца.

Среди них: Элси Фишер из сериала "Касл Рок", Сара Яркин, известная ролью в "Американской истории ужасов" и Джессика Аллен из "Холма одного дерева".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Warner Bros. опубликовали третий трейлер блокбастера Мэтта Ривза "Бэтмен". Создатели фильма показали Роберта Паттинсона в главной роли.