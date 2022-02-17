Netflix показал новые интригующие кадры четверного сезона 'Очень странных дел' и назвал дату выхода

Киноплатформа Netflix опубликовала интригующие кадры из четвертого сезона популярного фэнтези-сериала "Очень странные дела" и объявила, что зрители увидят любимых персонажей уже 27 мая 2022 года. Почти на всех кадрах главные герои традиционно стоят спиной к камере, а перед ними изображено то самое "зло", с которым дети и взрослые борются уже несколько лет.

Возле постеров есть также короткий текст с тем, что создатели кинокартины хотели донести до зрителей. Соответствующие посты появились в официальном Twitter Stranger Things (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Россия. Воссоединение группы. Возьмите пиджак". Именно так описали первую картинку Netflix, намекая на то, что в первом эпизоде фанатам "Очень странных дел" покажут события в РФ. Об этом говорит также одежда и снег вокруг главных персонажей.

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"Лаборатория. Каждая история начинается с чего-то", – говорится в подписи под вторым фото. На кадре героиня стоит в разваленной лаборатории перед главным антагонистом проекта.

На третьем постере, подписанном: "Дом крыльев. Тик-так", подростки со взрослыми на чердаке дома стоят перед старинными часами. Под ними, как и на других изображениях, дыра в полу.

"Держитесь за свои з*дницы", – написали создатели сериала под последним фото, после чего анонсировать выход первой части сезона 27 мая, а второй – 1 июня.

Коротко о сериале:

"Очень странные дела" – американский научно-фантастический сериал. Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, где таинственным образом пропадает мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего. Сериал получил высокие оценки телекритиков, отметивших атмосферность, актерскую игру и отсылку к жанровым фильмам 1980-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля состоялась премьера киноленты "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова. О реакции зрителей можно прочитать в материале.