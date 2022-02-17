В Киеве состоялась премьера 'Носорога' Сенцова: мнения о фильме разделились

В Киеве во вторник, 15 февраля, состоялась премьера киноленты "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова, на которую пришли множество украинцев, в том числе Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, Сергей Притула, ряд народных депутатов и бывших чиновников. Фильм вызвал у пользователей сети разную реакцию: одни в восторге, а другие противоположного мнения.

Отметим, что это первая фильм Олега Сенцова после освобождения из российского заключения. OBOZREVATEL собрал реакцию украинцев, политиков и знаменитостей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На своей личной странице в Facebook Олег Сенцов поблагодарил каждого, кто пришел на премьеру.

"Это было очень трепетное событие для меня и всей нашей команды, которая работала над его производством и сейчас работает над продвижением нашего фильма", – написал режиссер.

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Он добавил, что с 17 февраля выходит в прокат в 130 кинотеатрах Украины.

Известная украинская актриса Ирма Витовская поздравила Сенцова с премьерой и призвала украинцев посмотреть киноленту.

"Идите на "Носорог". Я, чья юность пришлась на 90-е, имею много, что сказать. Год начался назло врагам, великолепными лентами в каждом из своих жанров и сверхзадач", – написала актриса в Facebook.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который посетил премьеру вместе со своей супругой, отметил, что фильм "Носорог" – это настоящая история о 90-х, без романтизации.

"Фильм оставляет большое впечатление. И желание, чтобы такие времена не возвращались. Когда смотришь этот фильм, еще раз осознаешь, как важно, когда у тебя семья, у тебя есть смысл жизни, у тебя родители", – написал политик в Instagram.

В комментариях под постами Сенцова, Витовской и Порошенко, пользователи сети разделились во мнениях. Одни считают фильм прекрасной работой, а другие "поверхностной".

"Спасибо за сильный фильм", "Рекомендую посмотреть фильм, чтобы понять где мы были и куда направляемся", "Супер", "Я побывал в детстве", "Страшный, тяжелый, но очень талантливый фильм", "Если честно, не понимаю зачем зрителю тратить время на это", "Фильм не для слабонервных", "А вам не показался он поверхностным? Все как-то крупными мазками, типа: надо вместить сериал в полный метр. Все смазано", "Считаю его сильным, профессиональным, с послевкусием – не сладким, но, как от настоящего жанрового кино", – пишут люди.

Напомним, что мировая премьера фильма "Носорог" состоялась на Венецианском кинофестивале 10 сентября 2021 года. На Международном кинофестивале в Стокгольме работа стала обладателем "Бронзового коня за лучший фильм".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Netflix приобрел права на онлайн-показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".