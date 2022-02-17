В Киеве состоялась премьера "Носорога" Сенцова: мнения о фильме разделились

Анна Яковлева
Кино
3 минуты
341
В Киеве состоялась премьера 'Носорога' Сенцова: мнения о фильме разделились
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Киеве во вторник, 15 февраля, состоялась премьера киноленты "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова, на которую пришли множество украинцев, в том числе Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, Сергей Притула, ряд народных депутатов и бывших чиновников. Фильм вызвал у пользователей сети разную реакцию: одни в восторге, а другие противоположного мнения.

Отметим, что это первая фильм Олега Сенцова после освобождения из российского заключения. OBOZREVATEL собрал реакцию украинцев, политиков и знаменитостей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На своей личной странице в Facebook Олег Сенцов поблагодарил каждого, кто пришел на премьеру.

"Это было очень трепетное событие для меня и всей нашей команды, которая работала над его производством и сейчас работает над продвижением нашего фильма", – написал режиссер.

Видео дня
Режиссер Олег Сенцов на премьере ''Носорога''.

Он добавил, что с 17 февраля выходит в прокат в 130 кинотеатрах Украины.

Известная украинская актриса Ирма Витовская поздравила Сенцова с премьерой и призвала украинцев посмотреть киноленту.

"Идите на "Носорог". Я, чья юность пришлась на 90-е, имею много, что сказать. Год начался назло врагам, великолепными лентами в каждом из своих жанров и сверхзадач", – написала актриса в Facebook.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который посетил премьеру вместе со своей супругой, отметил, что фильм "Носорог" – это настоящая история о 90-х, без романтизации.

"Фильм оставляет большое впечатление. И желание, чтобы такие времена не возвращались. Когда смотришь этот фильм, еще раз осознаешь, как важно, когда у тебя семья, у тебя есть смысл жизни, у тебя родители", – написал политик в Instagram.

Петр Порошенко с супругой на премьере ''Носорога''.

В комментариях под постами Сенцова, Витовской и Порошенко, пользователи сети разделились во мнениях. Одни считают фильм прекрасной работой, а другие "поверхностной".

"Спасибо за сильный фильм", "Рекомендую посмотреть фильм, чтобы понять где мы были и куда направляемся", "Супер", "Я побывал в детстве", "Страшный, тяжелый, но очень талантливый фильм", "Если честно, не понимаю зачем зрителю тратить время на это", "Фильм не для слабонервных", "А вам не показался он поверхностным? Все как-то крупными мазками, типа: надо вместить сериал в полный метр. Все смазано", "Считаю его сильным, профессиональным, с послевкусием – не сладким, но, как от настоящего жанрового кино", – пишут люди.

Пользователи сети написали свое мнение.
Пользователи сети написали свое мнение.
Пользователи сети написали свое мнение.
Алексей Гончарук на премьере ''Носорога''.
Екатерина Осадчая на премьере ''Носорога''.
Сергей Притула на премьере ''Носорога''.
Святослав Вакарчук на премьере ''Носорога''.

Напомним, что мировая премьера фильма "Носорог" состоялась на Венецианском кинофестивале 10 сентября 2021 года. На Международном кинофестивале в Стокгольме работа стала обладателем "Бронзового коня за лучший фильм".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Netflix приобрел права на онлайн-показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".

киноукраинское кинофильмСвятослав ВакарчукСергей ПритулаМарина ПорошенкоПетр ПорошенкоИрма Витовская-ВанцаОлег Сенцов