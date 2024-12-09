Не только 'Сам дома'. Топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть с детьми во время зимних каникул

Школьники с нетерпением ждут зимних каникул, чтобы отдохнуть от учебы и провести время с родными и друзьями. Для родителей это время, когда они могут пообщаться со своими сыновьями и дочерьми, побыть вместе и, в частности, посмотреть киноленты для праздничного настроения.

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OBOZ.UA собрал подборку фильмов, которые можно посмотреть взрослым с детьми во время рождественских каникул. Ленты о семейных традициях, праздничном чуде и отношениях в семье, которые понравятся всем зрителям.

Чарли и шоколадная фабрика

Главный герой – мальчик по имени Чарли жил в скромном доме на краю города. Как и все дети города, его внимание привлекала местная шоколадная фабрика, которой владел мужчина по имени Вилли Вонка. Оказаться за воротами здания было невозможно, пока хозяин не решил объявить о розыгрыше билетов. Пять счастливчиков могли попасть в фабрику, однако, чтобы получить пропуск, им нужно было найти билет под блестящими обертками шоколадных плиток. Одним из таких становится Чарли, которого ждут невероятные приключения на шоколадной фабрике.

Хроники Нарнии: лев, колдунья и шкаф

Главные герои отправляются из Лондона в деревню к дядюшке – профессору Керку. Сначала им было скучно, однако однажды дети обнаружили странную комнату с огромным шкафом. Между старыми вещами в нем скрывается вход в волшебную страну, которая называется Нарнией. Четверо героев появляются в Нарнии, пытающихся победить Белую Ведьму и разрушить ее волшебство. Зрителей ждет невероятная и увлекательная история.

Пингвины мистера Поппера

Мистер Поппер – успешный бизнесмен, ведущий скучный образ жизни. Однако однажды он получает наследство – шесть настоящих пингвинов. Поэтому его жизнь кардинально меняется. Ради новых питомцев Поппер превращает свою дорогую квартиру в рай для пингвинов. Общение с ними меняет жизнь хозяина и помогает наладить отношения с женой и детьми.

Хранитель времени

История мальчика Хьюго Кабре, верившего в чудо, несмотря на то, что остался без родителей еще совсем маленьким. Он живет на парижском вокзале. Там же в один из дней он находит необычный механизм. Именно он приводит мальчика к удивительным приключениям, которые раскроют ему тайну исчезновения своего отца.

Рождественские хроники

Семейная комедия, рассказывающая о приключениях брата и сестры, попадающих в мир волшебства Санта Клауса. Дети переживают потерю отца, в то время как их мама много работает, чтобы обеспечить их жизнь. Благодаря встрече с волшебным героем им удается совершить свои желания и поверить в чудо Рождества. Главных героев ждут невероятные приключения, о которых они даже не могли и мечтать.

Один дома

Семейная комедия, рассказывающая о мальчике, которого случайно забыли дома родители, собираясь в рождественское путешествие. Маленький Кевин остается один на один со всеми бытовыми проблемами, тогда как его семья пытается вернуться как можно скорее домой. На улице появляются грабители, в планах которых ограбить все дома. Отважный Кевин защищает свой дом от преступников, устраивая им непростые препятствия. Фильм уже который год не оставляет равнодушными как взрослых, так и детей.

Гринч, похититель Рождества

Жители сказочного города Хувилля очень любят Рождество, и каждый год устраивают веселые празднования с украшениями и подарками. Однако злой зеленокожий Гринч не разделяет их любовь. Когда-то его обижали из-за необычного внешнего вида, из-за чего он обиделся и пошел жить в горы с собакой. Однажды Гринч решает уничтожить Рождество навсегда. Зрителей ждут невероятные приключения и борьба добра со злом.

Гарри Поттер

Главный герой фильма – Гарри Поттер живет со сводным братом и приемными родителями, которые относятся к нему с презрением. В один момент он понимает, что обладает магической силой и попадает в волшебную реальность. Благодаря своим способностям он получает приглашение в школу магии – Хогвартс, где Поттер находит друзей. Подростка ждет множество приключений и тайн, которые он начинает раскрывать.

Кто в доме папа – 2

Фильм рассказывает о бывших, уже имеющих новые отношения и смогли подружиться с новыми пассиями. Однако на Рождество к мужчинам, только что принявшим друг друга, решили приехать отцы. Один из них – заботливый дедушка, а второй любит приключения и живет по полной. Семья решает отпраздновать Рождество вместе, чтобы дети смогли побыть вместе с семьей и почувствовать атмосферу. Однако главных героев ждут приключения, которые покажут настоящие отношения в семье.

Королевская няня

История о молодой спецагенте, которая получает задачу защищать королевскую семью под видом новой няни. Девушка пережила тяжелое детство, поэтому совсем не знает как обращаться с детьми. Работая под прикрытием, она получает нового напарника и учится применять новое оружие – зонтик. Каждый из членов королевской семьи пытается разыграть главную героиню, однако она покоряет их сердца.

Фред Клаус, Брат Санты

История о брате Санта Клаусе – Фреде, полной противоположности сказочного героя. Более того, он вообще не верит в чудо. Однако из-за определенных жизненных обстоятельств ему приходится столкнуться с обязанностями своего брата – Санта Клауса и спасти праздник, которого так ждут все дети.

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