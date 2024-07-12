Топ-9 мультфильмов, которые стоит посмотреть детям вместе с родителями: рекомендации психолога

Украинский детский психолог Тамила Джафарова поделилась подборкой мультфильмов, которые следует посмотреть всей семьей. По ее словам, важно, чтобы родители были рядом во время просмотра кино, а не включали их вместо того, чтобы провести время вместе.

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Эксперт собрала киноленты, которые помогут взрослым и детям узнать важность дружбы, понять свои эмоции и поверить в себя. Советами психолог поделилась в ТікТок.

Рататуй

Это веселый и обучающий мультфильм для детей, рассказывающий историю о том, что даже самый маленький может достичь больших целей. История вдохновляет детей верить в себя преодолевать препятствия и реализовывать свои мечты. Кроме того, она подчеркивает важность творчества, дружбы и того, что каждая личность уникальна и имеет свои уникальные таланты, уверяет психолог.

Рио

Этот мультфильм, по словам эксперта, учит детей значению дружбы, приключений и принятии новых вызовов. Он вдохновляет мечтать и верить в себя, показывая, что усилия и отвага могут помочь преодолеть любые препятствия.

Мыслями наизнанку

Джафарова отмечает, что этот мультфильм учит детей пониманию своих собственных эмоций и их принятию. Кроме того, помогает изучать, как они влияют на жизнь. Кинолента показывает, что все эмоции, даже отрицательные, важны и естественны и помогают детям понять как управлять ими для здорового развития.

Лео

Этот мультфильм учит детей важности дружбы, взаимопомощи и принятию решений в сложных ситуациях.

Лило и Стич

Кинолента показывает, что настоящая дружба и любовь могут помочь преодолеть любые трудности. А даже необычные существа могут иметь большое сердце.

Душа

Мультфильм учит детей важности саморазвития, ценности каждого момента жизни и тому, что настоящая радость заключается в ощущении удовлетворения от процесса, а не только в достижении цели.

Удача

Этот мультфильм учит детей, что у каждого человека есть свои уникальные способности, а настоящая сила заключается в вере в себя и умении помогать другим, делится специалист.

Ничтожный Я

Показывает важность доброты, дружбы и принятия других такими, какие они есть. В нем раскрывается тема того, что даже самые преданные преступники могут обрести свет и измениться, когда их сердце наполняется любовью и добротой.

Спирит

Демонстрирует свободу, силу и верность. Благодаря этому мультфильму дети увидят, что если придерживаться верности, даже враги будут уважать тебя

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