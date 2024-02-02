'Петрик Пʼяточкін', 'Капітошка' и другие. 10 легендарных мультиков от 'Київнаукфільму', которые стоит посмотреть современным детям

Много ли вы можете вспомнить советских мультфильмов украинского производства? На самом деле "Київнаукфільм" активно создавал мультики еще с 1961 года. Многие из кинолент их производства получили международные кинопремии, а "Капітошка" даже вошел в крупнейший киноархив – Французскую синематику.

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Во время популярности современных мультфильмов без ментальной нагрузки медиа "ШоТам" и "Загін Кіноманів" создали подборку украинских старых мультфильмов производства "Киевнаукфильм", которые полезно будет просмотреть современных малышей.

"Як Петрик П'яточкін слоників рахував"

Маленький Петя любит ходить в садик, но однажды во время обеденного сна он не мог заснуть, поэтому начал считать слонят. Тем временем они отправили мальчика-озорника в Африку с настоящими слонами, где его ждет водоворот приключений.

"Як жінки чоловіків продавали"

Сюжет этого мультфильма построен на основе шутливой народной песни. В ней женщины видят в своих мужчинах только отрицательную сторону, потому решают их продать. Впрочем, оказывается, что у каждого из них есть свои приятные особенности.

"Капітошка"

Двухсерийную "Капітошку", наверное, знают все. Это история о пути от ненависти к дружбе между голодным волчонком и капелькой воды.

"Казка про жадібність"

Жадность становилась мощнее благодаря детям, которым не желали делиться с другими своими вещами. Тогда она встретила мальчика, который впоследствии обнаружил, что Жадность – воровка, которую нужно победить.

"Сімейний марафон"

Это история о неравномерном распределении семейных обязанностей, когда муж отдыхает, а жена выполняет домашние дела с такой скоростью, что запросто могла бы победить марафон.

"Найголовніший горобець"

Экранизация сказки Ефима Чеповецкого. Песик Бобик, который должен был лететь со своими хозяевами к бабушке, во время ожидания самолета познакомился с воробьем, решившим показать, как устроен аэропорт.

"Сонячний коровай"

Сказка о том, как с утра у хозяйки сбежало тесто, из которого она должна была приготовить вкусности для гостей. Но найденный каравай так поджарился на солнышке, что его хватило, чтобы накормить не только гостей, но и животных в лесу.

Подписчики в комментариях также упомянули и другие советские мультфильмы украинского производства, о которых читайте дальше.

"Дівчинка та зайці"

Это сказка о девочке, которая каталась в лесу на лыжах и встретила по дороге двух замерзших зайцев. Она их укутала платком, впоследствии накормила мамиными пирожками, а потом ребенку пришлось спасать их от лисы.

"Богданчик і барабан"

Милый рассказ о спокойном отдыхе на даче у бабушки с дедушкой. Но спокойно было, пока Богданчик не нашел барабан.

"Казка про білу крижинку"

"Чистота – залог здоровья, порядок – прежде всего" – главное послание этого мультфильма. Даже на льду можно и нужно соблюдать чистоту.

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