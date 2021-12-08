Названы топ-10 фильмов XXI века с лучшим сценарием. Фото

Гильдия сценаристов Америки представила список фильмов с лучшим сценарием XXI века. Рейтинг возглавила работа американского режиссера Джорджа Пила – "Прочь".

Топ-лист представляет собой список самых оригинальных по сюжету кинокартин. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с первой десяткой победителей из 101 позиции, опубликованной на официальном сайте WGA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Прочь", 2017 год

В центре сценария "Прочь" – безумная семья, которая похищает темнокожих людей, чтобы пересадить им часть мозга и тем самым сохранить бессмертие. Главный герой – обычный парень Крис, который до последнего момента был уверен, что едет знакомиться с родителями своей девушки. В конце концов он понимает, что попал в ловушку.

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"Вечное сияние чистого разума", 2004 год

Полуфантастическая драма Мишеля Гонди, которая уже получила "Оскар" за самый оригинальный сценарий, рассказывает о мечтательном меланхолике Джоэле и жизнерадостной Клементине. Фильм показывает мир, в котором можно стереть плохие воспоминания, в том числе, связанные с несчастливой любовью.

"Социальная сеть", 2010 год

Это драма об истории создания социальной сети Facebook, поставленная режиссером Девидом Финчером. Фильм наглядно показал зрителям, как возникла идея разработать одну из самых популярных социальных сетей современности.

"Паразиты", 2019 год

В сюжете кинокартины южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо – афера бедной семьи, сын которой обманом устраивается на работу в дом богачей. Используя их доверие, сын по очереди устраивает на работу своих родных. Однако их стремление к легкой жизни оборачивается трагически для обоих семей.

"Старикам здесь не место", 2007 год

История, снятая Итаном Коэном, рассказывает об обычном работяге, который совершенно случайно находит в пустыне кучу трупов, грузовик с героином и два миллиона долларов. Он забирает деньги себе и провоцирует этим жуткую волну насилия, которую даже полиция не может остановить.

"Лунный свет", 2016 год

Драматический фильм, снятый Барри Дженкинсом по пьесе "В лунном свете черных парней не видно". Картина демонстрирует три стадии взросления темнокожего парня по имени Шарон. Сюжет построен вокруг ЛГБТ-отношений двух подростков.

"Нефть", 2007 год

Фильм американского режиссера Пола Томаса Андерсона. В нем рассказывается о безутомительной и одержимой деятельности нефтяника в течение трех десятилетий. Кинокартина входит в топ-3 рейтинг величайших фильмов XXI века по версии BBC.

"Бесславные ублюдки", 2009 год

В центре сюжета – секретный американский отряд, действующий в тылу врага. Перед героями предстает миссия проникнуть на закрытый показ немецкого фильма и расправиться со всей руководящей верхушкой. Сам Гитлер должен появиться на премьере, поэтому задача становится крайне важной и практически невыполнимой. Фильм снял Квентин Тарантино.

"Почти знаменитые", 2000 год

Драмедийный фильм режиссера и сценариста Камерона Кроу, рассказывающий вымышленную историю о подростке, работающем журналистом в журнале "Rolling Stone". Он писал статью о выдуманной рок-группе "Stillwater". В своей работе он описывает то, как потерял девственность, влюбился и встретил своих героев.

"Помни", 2000 год

Психологический триллер Кристофера Нолана рассказывает историю больного амнезией Леонарда Шелби, который катается на дорогом "Ягуаре" и пытается найти убийцу своей жены. Фильм получил множество наград, в том числе номинации на премию Оскар за оригинальный сценарий и монтаж.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о рейтинге фильмов и сериалов от Google, который составили на базе популярнейших поисковых запросов украинцев в 2021 году. Топ возглавила "Игра в кальмаре".