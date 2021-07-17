Названы победители 74-го Каннского кинофестиваля-2021

Во Франции 17 июля завершился 74-й Каннский кинофестиваль-2021. "Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм получил "Титан" Джулии Дюкорно.

Гран-при получили два фильма "Герой" режиссера Асгара Фархади и "Купе №6" режиссера Юго Куосманена. Лучшим режиссером стал Леос Каракс с лентой хедлайнером кинофестиваля "Аннет", с Марион Котияр в главной роли, сообщили на странице кинофестиваля в Instagram.

Приз жюри получили также две картины "Память" режиссера Апичатпона Вирасетакула и "Колено Ахеда" режиссера Надава Лапида. Награду за лучший сценарий получила кинолента "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсуке Хамагути.

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Лучшим актером в этом году назвали Калеба Лэндри Джонса за игру в фильме "Нитра" режиссера Джастина Курцеля, лучшей актрисой – Ренате Рейнсве за роль в фильме "Худший человек в мире" режиссера Йоакима Триера.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил награду на Каннском кинофестивале – специальный приз жюри премии "Золотой глаз".