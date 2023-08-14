Нашли секрет вечной молодости? Пять знаменитостей, которые совсем не стареют. Фото

Говорят, что некоторые звезды Голливуда продали душу дьяволу. Они на экранах более 20 лет и совсем не стареют. Некоторым годы пошли только на пользу.

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Дженнифер Энистон, Джаред Лето, Том Круз и другие словно выпили эликсир молодости и остановились в юном возрасте. OBOZREVATEL сравнил фото знаменитостей, которые совсем не изменились с годами.

Актриса Дженнифер Энистон была звездой сериала "Друзья". Ей сейчас 54 года, но она выглядит так же, как 30 лет назад. "Вечную" красоту Энистон обсуждают годами, которая вроде и не изменилась за эти годы. Знаменитость категорически против инъекций красоты и ее внешность совершенно натуральна. Она правильно питается, занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.

Актер Джаред Лето обязан своей молодостью йоге, вегетарианству и полноценному сну. В 51 год звезда выглядит на 25. Знаменитость называют Дракулой, который якобы ворует молодость у своих фанаток. Сам Джаред привык шутить о своем внешнем виде: "Удивительно, что делает с лицом немного человеческой крови".

На лице Элайджа Вуда нет никаких признаков старения, кроме седины. На вопрос о том, в чем заключается секрет вечной молодости, 42-летний актер всегда шутит. Например, на одном из мероприятий Вуд пошутил, что у него есть тайный молодой двойник, который его подменяет.

Секс-символ Голливуда Том Круз годами снимается в боевике "Миссия невыполнима", и даже в свои 61 исполняет сверхсложные трюки в кадре.

Звезда кино 90-х Холли Берри против хирургического вмешательства для омоложения. Секрет актрисы кроется в полезном питании и лечебной диабетической диете. Холли предпочитает ежедневные силовые нагрузки и аэробику, ее изящному прессу позавидуют все молодые девушки.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые делали пластику, но не признаются в этом. Знаменитости хотели выглядеть моложе.

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