На экраны вышел триллер 'Смертельный лабиринт: опасность повсюду': анонс фильма и трейлер

С 15 июля на экраны вышел фильм "Смертельный лабиринт: опасность повсюду" – вторая часть триллера о прохождении квест-комнат, из которых могут выбраться далеко не все участники. Теперь их ждут еще более жестокие и непредсказуемые испытания.

В 2019 году фильму "Смертельный лабиринт" удалось завоевать неимоверную популярность, а зрители всего мира становились в очереди за билетами, чтобы почувствовать себя участниками опасной и остросюжетной истории (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

Согласно сюжету Зои (Тейлор Расслел) и Бен (Логан Миллер) – двое счастливчиков, которым удалось выжить после первого смертельного турнира организованного зловещей корпорации Minos, решают отомстить своим обидчикам. Однако оказываются взаперти в еще более рискованной и жестокой игре, где вместе с ними за собственные жизни будут бороться и победители предыдущих квестов. Чтобы выжить, участникам придется решить эту беспощадную и хитрую головоломку.

Видео дня

"Зои буквально одержима разгадкой того, кто же все таки скрывается во главе корпорации. Ей не терпеться вывести организаторов турнира на чистую воду и наконец-то узнать всю правду", – прокомментировала Тейлор Рассел.

Во второй части фильма ее героиня существенно изменилась, особенно эти перемены проявились в ее характере. Когда Зои впервые попала в комнату квестов несмотря на смышлёность, она была довольно неуверенной в себе. Но после пережитых событий, Зои в корни изменилась и конечно же Тейлор Рассел заметила эти перемены и в сценарии.

"Что меня удивило, так это решительность Зои: в первом фильме она изо всех сил пыталась выбраться из квеста, а сейчас добровольно туда возвращается. Теперь у моей героини есть четка цель – отомстить обидчикам. В ней столько энергии, амбиций и желания бороться, она вышла за пределы комфортного ей мира и готова его менять", – поделилась впечатлениями актриса.

Но и корпорация Minos тоже не ждет сложа руки, они знают, что участники желают мести, поэтому на этот раз они готовят еще более жестокие и непредсказуемые испытания.

"Каждая комната безумно сложная, – отметила Рассел. В этот раз ставки выше из-за накала эмоций, поскольку головоломки стали сложнее и запутаннее. Но и Зои прекрасно помнит, что для того, чтобы остаться в живых в состязании против корпорации – важно не играть по их правилам".

Еще одни главные звезды фильма – конечно же квест-комнаты, которые героям предстоит преодолеть, чтобы остаться в живых. Команда старалась сделать комнаты более непредсказуемыми, избежав при этом излишней жестокости. Им также было важно, чтобы головоломки были последовательно связанными между собой, так как в первом фильме они переплетались с историями героев.

"Каждая комната напоминает отдельный фильм, – рассказал режиссер Адам Робитель. – В первом фильме комнаты были связаны с прошлым героев, которые мы постепенно раскрывали зрителю, шаг за шагом объясняя, почему они были собраны вместе и что между ними общего. В этой части все гораздо масштабнее".

Смотрите фильм "Смертельный лабиринт: Опасность повсюду" во всех кинотеатрах.