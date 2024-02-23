'Мы, наши любимцы и война': документальный фильм блоггера Антона Птушкина покажут в кинотеатрах

Фильм "Мы, наши любимцы и война" выйдет во всеукраинский кинотеатральный прокат с 4 апреля.

"Мы, наши любимцы и война" – документальный фильм о людях и животных. Если уменьшить главное мнение ленты до короткого предложения, то это будет цитата основательницы Гостомельского приюта Аси Серпинской: "Спасать животных, чтобы оставаться человеком".

Этот фильм – попытка показать события в Украине под другим углом, из-за отношений людей и животных, ставших как свидетелями, так иногда и жертвами этой войны.

Главные герои фильма – это не только коты, собаки, медведи, львы, лемуры и йеменьский хамелеон по имени "Игорь", но и спасающие их люди, рискуя своей жизнью.В ленте задействовано много иностранцев, для которых героизм украинцев во время спасения животных стал подлинным открытием.

"Мы, наши любимцы и война" – документальный фильм, созданный в рамках украино-канадской копродукции. Работа над проектом продолжалась 1.5 года.

"Этот фильм изначально снимался с ориентиром на западную аудиторию, потому что мне казалось, что в Украине все и так все знают. Но потом пришло осознание, что многое из того, что я снял, будет интересным и понятным именно украинцам. Так родилась идея сделать отдельный фильм для наших зрителей и показать его в украинских кинотеатрах, а не в youtube. Мне интересно, что из этого выйдет", – комментирует Антон Птушкин.

Официальным трейлером фильма Антон Птушкин поделился в своем канале:

Генеральными партнерами показа в Украине стали компании monobank и Visa, а эксклюзивным медипартнером и площадкой, где состоится онлайн премьера фильма – медиасервис MEGOGO.

"Мы очень благодарны нашим партнерам, что нашли возможности поддержать фильм" - комментирует Зоя Сошенко, продюсер фильма.

Фильм "Мы, наши любимцы и война" откроет ежегодный международный фестиваль среднеметражного зрительского документального киноDocKyivFest 28 марта, а в кинотеатрах Украины его можно будет просмотреть с 4 апреля 2024 года; а вот на платформе YouTube фильм доступен не будет. За украинский кинопрокат будет отвечать кинодистрибуционная компания Green Light Films. Фильм станет первым украинским проектом компании.

"Важной составляющей нашей миссии является поддержка украинских талантов и социально-важного кино" - отметила Вероника Ясинская, директор Green Light Films.

Green Light Films – независимая украинская кинодистрибьюторская компания с амбицией стать лидером в своей отрасли, способствуя положительным изменениям на локальном рынке. Буквально дать зеленый свет изменениям в индустрии. Наша задача – развитие прямых связей с приобретением и распространением всех прав на коммерчески ориентированные и престиж-тайтлы с мощным кинотеатральным потенциалом для украинской зрительской аудитории.

Стратегическим и ключевым направлением развития Green Light Films является покупка британских, американских и европейских фильмов и прямая дистрибуция всех прав на территории Украины. Особый фокус нашего внимания сотрудничество с украинскими талантами и поддержку украинского кинематографа.