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"Мы, наши любимцы и война": документальный фильм блоггера Антона Птушкина покажут в кинотеатрах

Мария Шевчук
Кино
3 минуты
156
'Мы, наши любимцы и война': документальный фильм блоггера Антона Птушкина покажут в кинотеатрах

Фильм "Мы, наши любимцы и война" выйдет во всеукраинский кинотеатральный прокат с 4 апреля.

"Мы, наши любимцы и война" – документальный фильм о людях и животных. Если уменьшить главное мнение ленты до короткого предложения, то это будет цитата основательницы Гостомельского приюта Аси Серпинской: "Спасать животных, чтобы оставаться человеком".

Этот фильм – попытка показать события в Украине под другим углом, из-за отношений людей и животных, ставших как свидетелями, так иногда и жертвами этой войны.

"Мы, наши любимцы и война": документальный фильм блоггера Антона Птушкина покажут в кинотеатрах

Главные герои фильма – это не только коты, собаки, медведи, львы, лемуры и йеменьский хамелеон по имени "Игорь", но и спасающие их люди, рискуя своей жизнью.В ленте задействовано много иностранцев, для которых героизм украинцев во время спасения животных стал подлинным открытием.

"Мы, наши любимцы и война" – документальный фильм, созданный в рамках украино-канадской копродукции. Работа над проектом продолжалась 1.5 года.

"Мы, наши любимцы и война": документальный фильм блоггера Антона Птушкина покажут в кинотеатрах

"Этот фильм изначально снимался с ориентиром на западную аудиторию, потому что мне казалось, что в Украине все и так все знают. Но потом пришло осознание, что многое из того, что я снял, будет интересным и понятным именно украинцам. Так родилась идея сделать отдельный фильм для наших зрителей и показать его в украинских кинотеатрах, а не в youtube. Мне интересно, что из этого выйдет", – комментирует Антон Птушкин.

Официальным трейлером фильма Антон Птушкин поделился в своем канале:

Генеральными партнерами показа в Украине стали компании monobank и Visa, а эксклюзивным медипартнером и площадкой, где состоится онлайн премьера фильма – медиасервис MEGOGO.

"Мы очень благодарны нашим партнерам, что нашли возможности поддержать фильм" - комментирует Зоя Сошенко, продюсер фильма.

"Мы, наши любимцы и война": документальный фильм блоггера Антона Птушкина покажут в кинотеатрах

Фильм "Мы, наши любимцы и война" откроет ежегодный международный фестиваль среднеметражного зрительского документального киноDocKyivFest 28 марта, а в кинотеатрах Украины его можно будет просмотреть с 4 апреля 2024 года; а вот на платформе YouTube фильм доступен не будет. За украинский кинопрокат будет отвечать кинодистрибуционная компания Green Light Films. Фильм станет первым украинским проектом компании.

"Мы, наши любимцы и война": документальный фильм блоггера Антона Птушкина покажут в кинотеатрах

"Важной составляющей нашей миссии является поддержка украинских талантов и социально-важного кино" - отметила Вероника Ясинская, директор Green Light Films.

Green Light Films – независимая украинская кинодистрибьюторская компания с амбицией стать лидером в своей отрасли, способствуя положительным изменениям на локальном рынке. Буквально дать зеленый свет изменениям в индустрии. Наша задача – развитие прямых связей с приобретением и распространением всех прав на коммерчески ориентированные и престиж-тайтлы с мощным кинотеатральным потенциалом для украинской зрительской аудитории.

"Мы, наши любимцы и война": документальный фильм блоггера Антона Птушкина покажут в кинотеатрах

Стратегическим и ключевым направлением развития Green Light Films является покупка британских, американских и европейских фильмов и прямая дистрибуция всех прав на территории Украины. Особый фокус нашего внимания сотрудничество с украинскими талантами и поддержку украинского кинематографа.

"Мы, наши любимцы и война": документальный фильм блоггера Антона Птушкина покажут в кинотеатрах