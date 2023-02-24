Мерьем Узерли стала мамой, а Аднан Коч попал за решетку: как сложилась судьба звезд ''Великолепного века'' и как они выглядят сейчас. Фото

Последняя серия турецкого сериала "Великолепный век", посвященного султану Сулейману Великолепному и его любимой Хюррем, вышла 11 июня 2014 года. С этого момента жизнь любимых актеров, за которыми наблюдал весь мир, кардинально изменилась. Одни стали звездами далеко за пределами Турции, другие – исчезли с экранов телевизора, а третьи связались не с той компанией.

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OBOZREVATEL хочет рассказать, как сложилась судьба популярных артистов исторической драмы по сценарию Мерал Окай и Йылмаза Шахина. Мы также покажем, как они изменились с начала момента съемок, которые стартовали в 2010 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мерьем Узерли

Мерьем Узерли предложили роль славянской пленницы Хюррем, ставшей первой женой султана Сулеймана, когда ей было 29 лет. В 2014 году, после того, как съемки сериала закончились, актриса родила дочь Лару, с отцом которой девушка рассталась, когда была в положении. Мужчина оказался аферистом – он взял в долг у своей невесты 215 тысяч долларов, а когда Узерли разорвала помолвку, бизнесмен сбежал из страны. В 2021 году Мерьем стала мамой во второй раз.

Халит Эргенч

Любвеобильный султан Сулейман в реальной жизни является идеальным семьянином. Он был женат всего дважды: первый брак не продлился и года, а второй – продолжается до сих пор. 7 августа 2009 года Халит женился на актрисе Бергюзар Корель, которая на 12 лет его младше. 9 февраля 2010 года у пары родился сын Али, 8 марта 2020 года – второй наследник Хан, а 3 ноября 2021 года – дочь Лейла. Последний проект на телевидении для Эргенча был в 2019 году.

Вахиде Перчин

Актрисе Вахиде Перчин на момент съемок было 47 лет. Широкую известность артистка получила благодаря ролям Зехры в сериале "Назвала я ее Фериха" и "Однажды в Чукурова". В 2013 году знаменитость развелась с актером Алтаном Гердюмом после 22 лет брака. В 2011 году Вахиде победила рак груди.

Аднан Коч

Всемирную известность артисту принесли сериалы "Великолепный век" и "Восток-Запад". Что касается личной жизни, актер со своей супругой был знаком с детства. В 2011 году пара сыграла свадьбу, а через год в семье родился сын – Мехмет Эфе. В 2018 году звезда "Великолепного века" был приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения за сопротивление полиции, захват заложников и незаконное хранение огнестрельного оружия. Сейчас селебрити 41 год.

Гюрбей Илери

Чтобы стать частью турецкого сериала Илери пришлось усиленно тренироваться и набрать 8 килограммов. У мужчины был роман с актрисой Эзги Эйюбоглу, которая, к слову, также играла в "Великолепном веке". Однако их любовь прошла после закрытия проекта. Сейчас Гюрбею 35 лет. Он редко появляется на экранах телевизоров.

Недавно OBOZREVATEL показал, как изменились звезды бразильского сериала "Клон" за 22 года. Главные герои мелодрамы Джованна Антонелли и Мурилу Бенисио были парой не только на съемочном майданчике, но и в жизни. У экс-супругов есть общий сын.

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