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Мерьем Узерли стала мамой, а Аднан Коч попал за решетку: как сложилась судьба звезд "Великолепного века" и как они выглядят сейчас. Фото

Виктория Ряполова
Кино
3 минуты
3,2 т.
Мерьем Узерли стала мамой, а Аднан Коч попал за решетку: как сложилась судьба звезд 'Великолепного века' и как они выглядят сейчас. Фото

Последняя серия турецкого сериала "Великолепный век", посвященного султану Сулейману Великолепному и его любимой Хюррем, вышла 11 июня 2014 года. С этого момента жизнь любимых актеров, за которыми наблюдал весь мир, кардинально изменилась. Одни стали звездами далеко за пределами Турции, другие – исчезли с экранов телевизора, а третьи связались не с той компанией.

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OBOZREVATEL хочет рассказать, как сложилась судьба популярных артистов исторической драмы по сценарию Мерал Окай и Йылмаза Шахина. Мы также покажем, как они изменились с начала момента съемок, которые стартовали в 2010 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мерьем Узерли

Мерьем Узерли предложили роль славянской пленницы Хюррем, ставшей первой женой султана Сулеймана, когда ей было 29 лет. В 2014 году, после того, как съемки сериала закончились, актриса родила дочь Лару, с отцом которой девушка рассталась, когда была в положении. Мужчина оказался аферистом – он взял в долг у своей невесты 215 тысяч долларов, а когда Узерли разорвала помолвку, бизнесмен сбежал из страны. В 2021 году Мерьем стала мамой во второй раз.

Мерьем Узерли стала мамой, а Аднан Коч попал за решетку: как сложилась судьба звезд ''Великолепного века'' и как они выглядят сейчас. Фото

Халит Эргенч

Любвеобильный султан Сулейман в реальной жизни является идеальным семьянином. Он был женат всего дважды: первый брак не продлился и года, а второй – продолжается до сих пор. 7 августа 2009 года Халит женился на актрисе Бергюзар Корель, которая на 12 лет его младше. 9 февраля 2010 года у пары родился сын Али, 8 марта 2020 года – второй наследник Хан, а 3 ноября 2021 года – дочь Лейла. Последний проект на телевидении для Эргенча был в 2019 году.

Мерьем Узерли стала мамой, а Аднан Коч попал за решетку: как сложилась судьба звезд ''Великолепного века'' и как они выглядят сейчас. Фото

Вахиде Перчин

Актрисе Вахиде Перчин на момент съемок было 47 лет. Широкую известность артистка получила благодаря ролям Зехры в сериале "Назвала я ее Фериха" и "Однажды в Чукурова". В 2013 году знаменитость развелась с актером Алтаном Гердюмом после 22 лет брака. В 2011 году Вахиде победила рак груди.

Мерьем Узерли стала мамой, а Аднан Коч попал за решетку: как сложилась судьба звезд ''Великолепного века'' и как они выглядят сейчас. Фото

Аднан Коч

Всемирную известность артисту принесли сериалы "Великолепный век" и "Восток-Запад". Что касается личной жизни, актер со своей супругой был знаком с детства. В 2011 году пара сыграла свадьбу, а через год в семье родился сын – Мехмет Эфе. В 2018 году звезда "Великолепного века" был приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения за сопротивление полиции, захват заложников и незаконное хранение огнестрельного оружия. Сейчас селебрити 41 год.

Мерьем Узерли стала мамой, а Аднан Коч попал за решетку: как сложилась судьба звезд ''Великолепного века'' и как они выглядят сейчас. Фото

Гюрбей Илери

Чтобы стать частью турецкого сериала Илери пришлось усиленно тренироваться и набрать 8 килограммов. У мужчины был роман с актрисой Эзги Эйюбоглу, которая, к слову, также играла в "Великолепном веке". Однако их любовь прошла после закрытия проекта. Сейчас Гюрбею 35 лет. Он редко появляется на экранах телевизоров.

Мерьем Узерли стала мамой, а Аднан Коч попал за решетку: как сложилась судьба звезд ''Великолепного века'' и как они выглядят сейчас. Фото

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