Любовь, развязавшая войну: как выглядят актеры культового фильма ''Троя'' спустя 18 лет. Фото

В 2004 году на экраны вышла историко-приключенческая драма "Троя", которая поразила зрителей по всему миру. Работа режиссера Вольфганга Петерсена позволила насладиться великолепной Грецией и неприступной Троей. Во многом кинолента стала известна благодаря звездному актерскому составу.

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OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как известные знаменитости выглядели в начале своей карьеры, и чем они занимаются сейчас. Отметим, что возраст сделал их еще более привлекательными и востребованными (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Брэд Питт в роли Ахиллеса

Брэду Питту, которому на момент съемок было 41 год, фильм дался непросто. Артист полгода тренировал технику боя с мечом и получил "знаковую" травму ахиллова сухожилия. По сюжету ленты ахиллесова пята – единственное уязвимое место героя. Сейчас актеру 59 лет, его продолжают приглашать в успешные проекты. Последними удачными работами были – "Дэдпул 2", а также "Однажды в Голливуде".

Эрик Бана в роли Гектора

Бана сыграл одного из главных героев фильма – старшего сына царя Трои. Кандидатуру Бана предложил именно Брэд Питт, который сказал, что мужественный актер отлично будет смотреться в кадре. На момент съемок мужчине было 36 лет. Сейчас же в карьере актера насчитывается более 40 фильма. В 2021 году он появился в кинокартине "Город тайн". Голливудская звезда живет с журналисткой Ребеккой Глиссон и воспитывает с ней двоих детей.

Орландо Блум в роли Париса

Парис – это второй сын царя Трои, похитивший Елену Прекрасную у спартанского царя Менелая. Орландо Блум прославился не только съемками в "Трое", но также в "Властелине колец", "Хоббите", в четырех частях "Пиратов Карибского моря". Сейчас британцу 46 лет. Он продолжает покорять зрителей на больших экранах, женат на певице Кэти Перри, с которой воспитывает дочь Дейзи Дав Блум.

Диана Крюгер в роли Елены Троянской

Елена Прекрасная – жена Менелая, а затем любовница Париса. Немецкая фотомодель на кастинге обошла более 3 тысяч конкуренток. Но девушке пришлось поработать над собой, так как режиссер потребовал соответствовать "греческим формам" и набрать 7 килограммов. Во время съемок артистке было 28 лет. Сейчас же актрисе 46 и она изредка появляется на больших экранах. С 2016 года Диана состоит в отношениях с актером Норманом Ридусом. 2 ноября 2018 года у пары родилась дочь Нова.

Брайан Кокс в роли Агамемнона

Брайана Кокса увидели в "Трое" как греческого правителя Агамемнона. Шотландец прославился благодаря фильмам "Идентификация Борна", "Превосходство Борна", "Люди Икс 2" и "Восстание планеты обезьян". Он также был первым актером, сыгравшим Ганнибала Лектера в фильме "Охотник на людей". В 2022 году мужчине исполнилось 76 лет. Кокс женат на актрисе Николь Ансари с 2002 года. Пара воспитывает двух сыновей.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказал, как изменились и с чем связали свою жизнь голливудские актеры, которые 20 лет назад сводили с ума девушек со всего мира. В нашу подборку попал Том Круз, Джон Траволта, Джейсон Пристли, Антонио Бандерас.

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