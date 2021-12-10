"Любовь как бестселлер": появился трейлер романтической комедии с Сэмом Клафлином

Надежда Данищук
Кино
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'Любовь как бестселлер': появился трейлер романтической комедии с Сэмом Клафлином

В украинских кинотеатрах покажут романтическую комедию режиссера Анналин Каль-и-Майор "Любовь как бестселлер". Фильм в отечественном прокате стартует с 6 января 2022 года.

В сети появился официальный трейлер киноленты, рассказывающей о немножко олдскульного молодого британского писателя Генри Копера, который терпит полное поражение со своим первым романом.

Офіційний постер фільму "Кохання як бестселер"
Сюжет

Молодой британский писатель Генри опубликовал свой первый любовный роман, к сожалению, ставший полным провалом. Но неожиданно его книга становится настоящим бестселлером в Мексике и Генри отправляют в тур в Латинскую Америку, где его уже ждет толпа фанаток.

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В Мексике Генри отправляют в книжный тур по стране, быстро организуют ему страницы в соцсетях и готовят покорять испаноязычный рынок во всеоружии. Но больше всего Генри удивляет то, что он здесь приобрел неожиданный статус секс-символа. Оказывается, что с его очень пуританским романом случился скандальный случай "трудностей перевода" и виной тому – красавица-переводчица Мария Родригез, с которой Генри вынужден путешествовать по всей Мексике. Еще и в компании ее сына-подростка, профессора-папы и эксцентричного местного издателя, заинтересованного только в продажах.

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Актеры

Роль Генри сыграл британец Сэм Клафли, звезда лент "С любовью, Рози", "До встречи с тобой" и "В плену стихии", а также франшизы "Голодные игры" и шоу "Острые козырьки". Роль очаровательной Марии Родригез досталась испанской актрисе Веронике Эчега. Она уже получила творческое признание в родной стране (а вместе с этим и три номинации на премию "Гойя"), а в англоязычном кино засветилась в шоу "Фортитьюд" и "Траст".

Романтическую комедию "Любовь как бестселлер" снимали в Лондоне, Британии, а также в Мексике – от современных мегаполисов до древних пирамид.

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