'Любовь как бестселлер': появился трейлер романтической комедии с Сэмом Клафлином

В украинских кинотеатрах покажут романтическую комедию режиссера Анналин Каль-и-Майор "Любовь как бестселлер". Фильм в отечественном прокате стартует с 6 января 2022 года.

В сети появился официальный трейлер киноленты, рассказывающей о немножко олдскульного молодого британского писателя Генри Копера, который терпит полное поражение со своим первым романом.

Молодой британский писатель Генри опубликовал свой первый любовный роман, к сожалению, ставший полным провалом. Но неожиданно его книга становится настоящим бестселлером в Мексике и Генри отправляют в тур в Латинскую Америку, где его уже ждет толпа фанаток.

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В Мексике Генри отправляют в книжный тур по стране, быстро организуют ему страницы в соцсетях и готовят покорять испаноязычный рынок во всеоружии. Но больше всего Генри удивляет то, что он здесь приобрел неожиданный статус секс-символа. Оказывается, что с его очень пуританским романом случился скандальный случай "трудностей перевода" и виной тому – красавица-переводчица Мария Родригез, с которой Генри вынужден путешествовать по всей Мексике. Еще и в компании ее сына-подростка, профессора-папы и эксцентричного местного издателя, заинтересованного только в продажах.

Роль Генри сыграл британец Сэм Клафли, звезда лент "С любовью, Рози", "До встречи с тобой" и "В плену стихии", а также франшизы "Голодные игры" и шоу "Острые козырьки". Роль очаровательной Марии Родригез досталась испанской актрисе Веронике Эчега. Она уже получила творческое признание в родной стране (а вместе с этим и три номинации на премию "Гойя"), а в англоязычном кино засветилась в шоу "Фортитьюд" и "Траст".

Романтическую комедию "Любовь как бестселлер" снимали в Лондоне, Британии, а также в Мексике – от современных мегаполисов до древних пирамид.