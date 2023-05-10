Лучший выбор для вечера: пять семейных фильмов, которые можно смотреть с детьми

Провести вечер в кругу семьи за просмотром легкого фильма – что может быть лучше? Иногда, правда, такие вечера могут испортиться из-за долгого и затруднительного выбора подходящей киноленты. История, которая будет интересна взрослым, но при этом абсолютно понятна детям, а в добавок еще окажется поучительной для всей семьи – вот наш идеальный кандидат, поиски которого, как мы уже заметили, могут занять слишком много времени.

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Однако можете не беспокоиться и идти готовить в микроволновке попкорн, ведь OBOZREVATEL нашел идеальные фильмы за вас. Они скрасят ваш досуг и, возможно, сделают уютные семейные вечера за просмотром кино – хорошей доброй традицией.

Приключения Паддингтона (2014)

Возраст зрителей: +6 лет

Добрая британско-французская комедия о говорящем медвежонке из Перу, который приезжает в Лондон, чтобы найти своих родных и стать джентльменом. На вокзале его замечает одна семья, которая и дает ему английское "имя" Паддингтон. На самом деле, это название вокзала, на котором и нашли забавное животное в шляпе. Эта история заставит вас искренне посмеяться и переосмыслить жизненные ценности.

Спасение мистера Бэнкса (2014)

Возраст зрителей: +12 лет

Это биографическая история о том, как самый известный в мире мультипликатор Уолт Дисней, которого на экране воплотил легендарный Том Хэнкс, пытается исполнить мечту дочерей – экранизировать книгу о Мэри Поппинс. Казалось бы, в чем проблема? А в том, что эксцентричная и упертая писательница, создавшая самую знаменитую литературную няну с зонтиком, не соглашается "отдавать" своего персонажа. Фильм вышел очень эмоциональным и добрым, а актерская игра главных героев заслуживает отдельных оваций.

Мы купили зоопарк (2011)

Возраст зрителей: +12 лет

Комедийная драма, снятая на основе реальных событий, рассказывает о Бенджамине Ми, который потерял любимую супругу и скорбит о ней. Однако вместе с детьми он все же пытается начать жизнь с чистого листа. В поисках нового дома семья наталкивается на заброшенный зоопарк, и главный герой решает его приобрести. Но в зоопарке проживает около 200 животных, судьба которых теперь в руках Бенджамина. Невероятная актерская игра Мэтта Деймона и Скарлетт Йоханссон, трогательный сюжет и счастливый финал – сочетание, которое вам однозначно понравится.

Хранитель времени (2011)

Возраст зрителей: +12 лет

Легендарный режиссер Мартин Скорсезе создал сказку о мальчике и загадочных вокзальных часах, с помощью которых можно управлять временем, в Париже 30-х годов прошлого столетия. Фильм обещает поразить увлекательным сюжетом, невероятным актерским составом и чарующим визуалом.

Александер и ужасный, безрадостный, лажевый день (2014)

Возраст зрителей: +6 лет

Александер – 11-летней мальчик, дни которого – сплошные неудачи. В отличии от других членов его семьи, которые во всем преуспевают. А вот неприятности подростка всерьез никто не воспринимает. Именно поэтому он желает близким испытать подобное. И вот, в жизни его родных наступает действительно ужасный день. Но Александер точно знает, что ужасные дни нужны для того, чтобы еще больше ценить хорошие. Поучительный и очень смешной фильм обещает стать одним из самых любимых в вашей семейной подборке.

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