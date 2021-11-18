Вышел трейлер украинской комедии "Лучшие выходные": кто из звезд снялся в фильме и когда премьера. Видео

В сети появился первый официальный трейлер украинской комедии "Лучшие выходные". Премьера фильма, в котором можно будет увидеть Верку Сердючку, Alyona Alyona, Артема Пивоварова, Алексея Дурнева и группы The HARDKISS, Onuka, состоится 2 января 2022 года.

Фильм режиссера Влада Климчука был снят при поддержке Государственного агентства Украины по кино. OBOZREVATEL предлагает посмотреть трейлер, опубликованный на YouTube-канале FILM.UA Group, а также узнать подробности о грядущей премьере (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В киноленте сыграют: Дарья Петрожицкая, Элиас Райхерт, Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ирма Витовская, Алина Чебан, Богдан Осадчук, Георгий Хостикоев, Наталья Бабенко, Тарас Денисюк и другие.

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В комедии зрители увидят целых четыре истории. Одна из них начинается с того, что Ганс, парень из Германии, устраивается волонтером на известный украинский фестиваль Atlas Weekend. Он планирует покорить сердце украинки Ольги, с которой до этого общался только в сети.

Конечно же, все идет не по плану. Ганс становится причастным к тому, что зарубежный хедлайнер фестиваля теряется в Киеве.

Герои других сюжетных линий – это ребята из Кривого Рога, которые устраивают легендарную мальчишескую вечеринку; юная одесситка, которая ищет идеализированного папу-рокера; карьеристка из Львова, у которой срывается самое важное в ее жизни собеседование.

Как сложатся судьбы героев и какие приключения их ждут – смотрите в кинотеатрах со 2 января-2022.

Добавим, что продолжительность фильма – 95 минут. Сценаристкой и креативным продюсером выступила Анастасия Лодкина, продюсерами – Анна Елисеева и Дмитрий Сидоренко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появился трейлер украинской комедии "Звезды по обмену" с популярной певицей Олей Поляковой и исполнителем DZIDZIO (Михаилом Хомой) в главных ролях. Фильм появится в кинотеатрах 1 января 2022 года.