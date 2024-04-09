Кристен Стюарт 34: шесть знаковых ролей актрисы

Сегодня, 9 апреля, голливудская звезда Кристен Стюарт празднует свой день рождения. Актриса, начавшая карьеру еще в детстве, прошла долгий путь от прорывной роли Беллы Свон в вампирской саге "Сумерки" до воплощения принцессы Дианы в биографической драме "Спенсер", за которую получила номинацию на "Оскар". Мы собрали шесть самых ярких ролей именинницы.

"Любовь, ложь и кровопролитие", 2024

Уже с 18 апреля в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть новый фильм с Кристен Стюарт. Это криминальный экшен-триллер от знаменитой студии А24, ответственной за ленты "Восстание штатов", "Железный коготь" и "Все везде и сразу".

"Любовь, ложь и кровопролитие" – это наэлектризованная динамическая история, где Стюарт играет нелюдимую работницу спортзала. Ее героиня знакомится с амбициозной бодибилдершей (Кэти М. О'Браян), которая стремится отправиться в Вегас на соревнование. Но после опасного происшествия покинуть город придется им обеим. "Эти два персонажа имеют динамику, которую я никогда раньше не видела в фильмах", – рассказывает Кристен Стюарт.

Критики отмечают "дикую и вопиющую" атмосферу ленты и предвещают, что эта работа "превзойдет ожидания" зрителей и зрительниц.

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы", 2021

Перевоплощение Кристен Стюарт в принцессу Диану поразило и критиков, и зрителей. В биографической драме Пабло Ларраина ("Джеки") актриса изобразила леди Ди во время рождественских каникул в королевской семье в начале 90-х, когда она решает расстаться с принцем Чарльзом. Стюарт была номинирована на премии "Оскар" и "Золотой глобус" за эту роль.

"Зильс-Мария", 2014

В драме Оливье Ассаяса Стюарт исполнила роль личной ассистентки звездной актрисы в исполнении Жюльет Бинош ("Невыносимая легкость бытия", "Шоколад"). Их сложные и многогранные отношения – одна из изюминок фильма. За свою игру Кристен получила французскую кинопремию "Сезар" в категории "Лучшая актриса второго плана", став первой американкой – лауреаткой этой награды.

"Персональный покупатель", 2016

Еще одно выдающееся сотрудничество Кристен Стюарт с Оливье Ассаясом. Мистический триллер, в котором актриса воплотила образ девушки, которая работает персональным шопером для селебрити в Париже и вместе с тем пытается установить связь со своим покойным братом-близнецом. Изысканная и жуткая лента принесла Ассаясу приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

"Светская жизнь", 2017

В комедийной драме оскароносного маэстро Вуди Аллена ("Манхэттен", "Энни Холл") Кристен Стюарт предстала в образе искренней и неприхотливой девушки по имени Вонни. Она становится любовью главного героя – юноши Бобби, перебирающегося в Голливуд 1930-х под крыло своего известного в киноиндустрии дяди.

"Сумерки", 2008-2012

Роль, сделавшая Кристен Стюарт суперзвездой. Белла Свон, девушка, влюбленная в вампира Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон), стала культовым образом для целого поколения. Несмотря на критику франшизы, химия между Стюартом и Паттинсоном и безумная популярность "Сумерек" вывела юную актрису на орбиту мировой славы.

Конечно, это лишь толика из творчества Кристен Стюарт, которая имеет особый талант выбирать необычные и вызывающе честные роли. Будем с нетерпением ждать новых проектов, особенно после ее заявления о желании попробовать себя в режиссуре. С праздником, Кристен!