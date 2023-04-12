Красивее мам? Семь дочерей знаменитых актрис, которые покорили мир своей внешностью. Фото

Знаменитые голливудские актрисы поражают публику не только своим талантом, но и безупречной красотой, харизмой и стилем. А если мы говорим о звездных мамах, то все эти качества они передали своим дочкам, которые выросли настоящими красавицами. Некоторые из них уже покорили киноиндустрию и модельный бизнес, а кто-то только на старте карьеры, но уверенно шагает к достижению целей.

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OBOZREVATEL решил рассказать о семи девушках, мамы которых – всемирно известные персоны. Внешность этих юных леди покорила фанов по всему миру.

Дочь Синди Кроуфорд – Кайя Гербер

Ей – 21, а она уже одна из самых успешных и востребованных моделей в мире. Да-да, как когда-то ее мама. Кайя Гербер начала строить свою модельную карьеру, когда ей было всего 10 лет. Тогда это была съемка для детской коллекции Versace. Даже сама Кроуфорд начала намного позже. Сейчас Кайя также пробует себя в кино и уже снялась в некоторых популярных проектах: "Вавилон", "Американская история ужасов" и другие. Встречается Гербер тоже с актером – 31-летним Остином Батлером, который исполнил роль Элвиса Пресли в байопике о музыканте.

Дочь Моники Беллуччи – Дева Кассель

Моника Беллуччи – одна из самых красивых актрис нашего времени и главный секс-символ 90-х годов. В браке с актером Венсаном Касселем у нее родилась дочь Дева, которой сейчас уже 18 лет. Девушка работает моделью. Ее первый официальный выход на подиум состоялся на показе Dolce&Gabanna в Милане, когда Деве было всего 15. Поклонники считают, что красавица невероятно похожа на свою звездную маму. Беллуччи, кстати, всячески поддерживает дочь во всех ее начинаниях. И хотя Дева привыкла быть в эпицентре внимания, публичную жизнь она не сильно любит – предпочитает оставлять личное личным.

Дочь Джулианны Мур – Лив Фрейндлих

Дочь знаменитой актрисы Джулианны Мур и сценариста Барта Фрейндлиха унаследовала от звездной мамы ее роскошный насыщенно рыжий цвет волос. Она обладает изящной и необычной внешностью, но строить карьеру в кино 21-летняя Лив не торопится. Хотя еще в детстве она снялась в некоторых лентах своего отца – "Доверься мужчине" и "Нянька по вызову". Девушка увлекается спортом, пробует себя в моделинге, но редко появляется на светских мероприятиях. А возможно, в будущем, она все же затмит свою маму на больших экранах.

Дочь Миллы Йовович – Эвер Андерсон

Дочери голливудской звезде из Киева сейчас 15 лет. Примерно в этом возрасте ее мама начала покорять мировые подиумы и кино. Вот только Эвер Андерсон заметно опережает Йовович. Еще маленькой девочкой она успела побывать на обложке глянца и сняться в триллере "Обитель зла. Последняя глава", где ее коллегой была мама. У девочки действительно модельная внешность, но сейчас она только подросток, поэтому точно не знает, свяжет ли свою жизнь с кино в будущем.

Дочь Ванессы Паради – Лили-Роуз Депп

Дочь французской киноактрисы и культового Джонни Деппа не могла не пойти по стопам всемирно известных родителей. Сейчас ей 23 года, а в ее фильмографии десятки проектов. Кроме того, Лили-Роуз Депп достигает небывалых вершин на подиуме. Еще в 16 лет она стала лицом Chanel. Сейчас у нее много контрактов и, к гадалке не ходи, большое будущее.

Дочь Риз Уизерспун – Ава Филлипп

Старшая дочь Риз Уизерспун и Райана Филлиппа выглядит точным клоном своей звездной мамы. У 23-летней красавицы похожие черты лица и белокурые красивые локоны. Она занимается дизайном одежды, а также реализует себя в качестве фотомодели. Ну а если режиссеры надумают снимать новую адаптацию "Блондинки в законе", то исполнительница главной роли у них уже есть.

Дочь Кэтрин Зета-Джонс – Кэрис Зета-Дуглас

19-летняя дочь звезды фильмов про Зорро сторонится лишней публичности и не любит освещать в соцсетях подробности своей личной жизни. Тем не менее, когда она появляется с мамой на красных дорожках, оторвать глаз от юной красавицы невозможно. Девочка с детства профессионально занималась танцами и мечтала пойти по стопам оскароносной мамы. Впрочем, сейчас Кэрис не спешит с актерской карьерой. По ее соцсетям можно понять, что она много путешествует и увлекается спортом. А сама Кэтрин Зета-Джонс, как говорила она однажды в интервью, не хотела бы, чтобы дети пошли в шоу-бизнес.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменились самые красивые и популярные актрисы Голливуда 90-х годов. Они сводили с ума миллионы мужчин, а некоторые делают это и 30 лет спустя.

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