Конан О'Брайен впервые признался, почему завидовал Мэттью Перри в сериале 'Друзья'

Американский комик Конан О'Брайен впервые рассказал, что в течение длительного времени завидовал звезде сериала "Друзья" Мэттью Перри, умершему в возрасте 54 лет. Телеведущий признался, что причиной этого чувства было положительное впечатление его бывшей девушки Лизы Кудроу об актере.

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По словам мужчины, его тогдашняя избранница была в восторге от юмора артиста, и не стеснялась об этом говорить, пишет Us Weekly. Сценарист отметил, что испытывал сильное чувство ревности, ведь был уверен, его шутки могли развеселить любимую гораздо лучше.

Конан О'Брайен поделился интересной историей, которая произошла во время его отношениях с Лизой Кудроу. По словам мужчины, однажды американская актриса позвонила ему, чтобы с восторгом рассказать о талантливом Мэтью, который, по ее мнению, был очень забавным. 61-летний комик начал завидовать артисту, ведь он произвел положительное впечатление на его девушку.

"И ты говорила: "Он такой смешной". Поэтому появлялась часть меня, которая была очень ревнивой", – поделился знаменитость своими чувствами во время совместного интервью с Лизой Кудроу.

Теперь Конан О'Брайен несомненно может сказать, что персонаж сериала "Друзья" Чендлер Бинг, которого сыграл Мэттью Перри, имел безупречный комический ряд.

"Ты просто смеешься весь день, в основном, между сценами, потому что это смешные люди. Особенно, такой как Мэтью, чьей целью было: сколько я могу смеяться в реальной жизни каждый день? Поэтому мы всегда так смеялись, что слезы текли с наших лиц ", – охарактеризовала покойного коллегу Лиза Кудроу.

Ранее OBOZ.UA писал, что роскошный дом Мэттью Перри, который актер приобрел за 4 месяца до смерти, снова выставили на продажу.

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