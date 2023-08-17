'Ключ к пониманию украинского ИТ': фильм 'Первый код' выйдет в кино уже 16 ноября

Сегодня команда художественно-документального фильма "Первый код" поразила зрителей новым увлекательным трейлером и постером, а также объявила долгожданную дату всеукраинской премьеры – 16 ноября 2023!

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Эта чрезвычайно ожидаемая лента, которая уже стала не просто фильмом, а настоящей визитной карточкой украинской ИТ-сферы, с бюджетом более 500 000 долларов, недавно собрала много положительных отзывов и рецензий во время закрытых показов в Варшаве, Лондоне, Берлине, Барселоне, Лиссабоне, Нью -Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Сегодня продюсер фильма Владислав Савченко и режиссер Артур Лерман представили увлекательный трейлер "Первого кода" и поделились радостной новостью со своими поклонниками, объявив, что фильм выйдет на украинские экраны уже 16 ноября 2023 года.

"Первый код" – история-путешествие во времени: она начинается еще с 50-х годов – от создания украинскими инженерами первого компьютера – и продолжается до настоящего времени, когда ІТ-сектор стал не только мощной индустрией, но и важным фронтом в войне с Россией. Кинолента рассказывает о реальной борьбе с врагом IT-специалистов, объединившихся в 300-тысячное виртуальное войско, и обычных людей, которые смогли противостоять врагу с помощью смартфонов.

Каждый зритель услышит истории о создании кибер-войск из уст самых влиятельных людей мира. В частности, от министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова – о том, какую роль сыграл каждый украинец в кибер-войне. Фильм также рассказывает историю украинской IT-индустрии в целом – от зарождения до целостной структуры кибервойск.

"Первый код" сделан на уровне Голливуда, в формате документальной драмы. Это кино на основе информации из публичных источников, разговоров с фаундерами IT-компаний. Рассказы из первых уст о том, как зарождалась украинская IT-сфера. Воспроизведение событий, передающее эмоцию со времен 90-х и по сей день.

В съемках фильма приняли участие представители компаний EPAM Ukraine, 3DLOOK, ELEKS, Looksery, Techiia Holding, Sigma Software Group, SoftServe, НИКС, Uklon, Infopulse Ukraine, а также представители Института кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины и Министерства цифровой трансформации.

Информационные партнеры: общенациональный канал ICTV2, историческое научно-популярное шоу на YouTube – WAS, PR-поддержка фильма – YULA Company. Дистрибьютор фильма в Украине – B&H Film Distribution.

Фильм создан по инициативе команды ассоциации EASE.