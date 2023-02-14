Кэмерон Диас, Ева Лонгория и другие: как знаменитые на весь мир актрисы выглядят без макияжа. Фото

Все мы привыкли видеть популярных актрис в фильмах или на красных дорожках при полном параде – с гримом, укладкой, в выглаженных стильных нарядах. Но в обычной жизни они ходят без макияжа и порой не успевают причесаться. Нина Добрев и Кэмерон Диас вообще планировали отказаться от косметики и делать макияж только в особых случаях.

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OBOZREVATEL покажет "честные" фотографии любимых знаменитостей без грамма косметики и фильтров. Именно такими звезд видят их родственники, друзья, соседи и коллеги на съемочной площадке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Зендея

Американская актриса родилась 1 сентября 1996 года. Она наиболее известна по роли Мишель "Эм-Джей" Джонс-Уотсон в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой", "Человек-паук: Вдали от дома", "Человек-паук: Нет пути домой", а также по сериалу "Эйфория".

2. Галь Гадот

Израильская актриса и модель родилась 30 апреля 1985 года. Ее знают по кинолентам "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Чудо-женщина", "Чудо-женщина 1984", "Шпионы по соседству", а также серии фильмов "Форсаж".

3. Лили Коллинз

Англо-американская актриса родилась 18 марта 1989 года. Свою карьеру звезда начала в 2 года. Тогда Лили появилась в одной из программ телеканала "BBC".

4. Пенелопа Крус

Испанская актриса родилась 28 апреля 1974 года. Она построила успешную кинокарьеру, снявшись в более чем пятидесяти фильмах, среди которых – "Открой глаза", "Страна холмов и долин", "Девушка твоей мечты", "Женщина сверху" и другие.

5. Кэмерон Диас

Американская актриса родилась 30 августа 1972 года. Она стала известной в 1990-х после роли в фильме "Маска".

6. Ева Лонгория

Американская актриса родилась 15 марта 1975 года. Она наиболее известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки", который снимался с 2004 по 2012 года.

7. Сальма Хайек

Мексикано-американская актриса родилась 2 сентября 1966 года. Звезда снялась в более чем 30 фильмах. Кроме того, она стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

8. Зои Кравиц

Американская актриса родилась 1 декабря 1988 года. Она сыграла в фильмах "Люди Икс", "Дивергент" и "Фантастические твари".

9. Нина Добрев

Канадская актриса родилась 9 января 1989 года. Она наиболее известна по роли Елены Гилберт/Кэтрин Пирс в сериале "Дневники вампира".

10. Дженнифер Лопес

Американская актриса родилась 24 июля 1969 года. Свою первую главную роль артистка получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году. Данная роль принесла ей номинацию на "Золотой глобус".

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