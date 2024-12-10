Какие фильмы стали лидерами поиска Google в Украине: результаты 2024 года

Завершается год и компания Google традиционно предлагает оглянуться на него с точки зрения наиболее популярных поисковых запросов. Они достаточно точно отражают то, что волновало людей в прошедшие 12 месяцев.

Видео дня

Так, в блоге Google были опубликованы топы наиболее распространенных запросов по категориям. Конечно, среди них нашлось место и кино. Вот десятка фильмов, информацию о которых украинцы искали чаще всего в 2024 году.

20 дней в Мариуполе

Документальная лента режиссера Мстислава Чернова стала первым украинским фильмом, завоевавшим премию "Оскар". Работа, которую он создал для агентства AP, рассказывает о первых днях российского вторжения. Их Чернов со своим партнером, талантливым фотографом и оператором Евгением Малолеткой провели именно в Мариуполе. Они стали свидетелями ужасов, разрушений и страданий, которые принесли городу россияне, осаждавшие его. Получая свою статуэтку во время церемонии "Оскар", Чернов сказал, что хотел бы, чтобы этого фильма не было вообще.

Мыслями наизнанку 2

Сиквел мультфильма Pixar стал самым большим кассовым успехом студии за всю ее историю, заработав в прокате почти 1,7 млрд долларов. Лента рассказывает про все ту же девочку Райли, в голове которой поселяются новые эмоции: Зависть, Хандра, Конфуз, Ностальгия и их лидер – Тревожность. Вступив в подростковый возраст, героиня учится справляться и с ними.

Дюна 2

Вторая часть экранизации культового романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнев вышла спустя три года после первой. И превысила ее в сборах почти вдвое – зрители пошли в кинотеатры смотреть, чем же продолжится история, которая так неожиданно оборвалась в прошлый раз. Впрочем, и сиквел не стал финалом истории превращения Пола Атрида в лидера фременов Муад'Диба. Через некоторое время нас ждет триквел. А пока ленте прочат немало номинаций на кинонаграды.

Солтберн

Психологический триллер с элементами черной комедии стал сенсацией в 2023 году. Его обсуждали все – кто его видел и не видел. В роскошных интерьерах лента режиссера Эмеральд Феннел насмехается над высшими кругами британского общества. И предлагает зрителю несколько шокирующих сцен.

Субстанция

Но если говорить о шоке, то мало что в последнее время могло превзойти здесь работу режиссера Коралли Фаржа "Субстанция". Затейливый боди-хоррор рассказывает о женщине по имени Элизабер Спаркл, которая в свои за 50 пытается вернуть молодость. Ей выпадает возможность сделать это с помощью загадочной Субстанции. То, чем это оборачивается, не мог вообразить никто. Критики называют роль Деми Мур в этой ленте едва ли не лучшей в ее карьере. А Фаржа получила за сценарий приз Каннского кинофестиваля.

Веном 3

История Тома Харди в роли харизматичного, но весьма бестолкового журналиста Эдди Брока, в тело которого подселяется космический симбионт Веном, подошла к концу. Но перед тем, как распрощаться со своим персонажем, актеру устроили с ним "Последний танец". Именно такой подзаголовок получила лента в украинском прокате.

Люблю тебя ненавидеть

Жанр романтической комедии умер еще где-то в нулевых, но режиссеры упорно продолжают клепать подобные ленты. И только единицам удается сказать здесь хоть что-нибудь интересное. Лента Уилла Глака с любительницей эпатажа Сидни Суини и стереотипным красавчиком Гленом Пауэллом является свободной адаптацией шекспировской пьесы "Много шума из ничего". Двое героев постоянно демонстрируют друг другу свой непростой характер, пока не осознают, что это и есть любовь.

Ужасающий 3

Не все любят в праздничный сезон смотреть семейные, сказочные или романтические фильмы. Достаточно вспомнить, что статус рождественского фильма прочно закрепился за боевиком "Крепкий орешек". И, похоже, у него появился достойный последователь. В центре франшизы – устрашающий клоун Арт, который уже стал интернет-мемом. В триквеле он под мерцание гирлянд и звучание колядок устраивает кровавую резню. То, что нужно для тех, кто ищет разнообразия. Кстати, похоже, нас ожидает продолжение.

Дикий робот

Еще один мультфильм в списке самых нашумевших лент года На этот раз от студии Dreamworks. Он рассказывает о работе-помощнике по имени Роз, который из-за несчастного случая оказывается один на безлюдном острове. Он включается и начинает поиски того, кому может пригодиться. Но все напрасно – вокруг только животные. Сможет ли он быть полезен тем, кого даже не понимает? Мультфильм в трогательной форме повествует о поисках себя и важности единения с природой.

Конотопская ведьма

Замыкает десятку еще один украинский фильм – хоррор "Конотопская ведьма", который, хоть и не понравился критикам, все же стал сенсацией проката. Лента рассказывает об украинской женщине по имени Елена. В первые же дни полномасштабного вторжения российских окупантов она теряет своего возлюбленного Андрея. Убитая горем, женщина вызывает из прошлого свои ведьминские силы, которые покинула ради любви, и начинает жестоко мстить убийцам. "Конотопская ведьма" настолько подыграла зрительским чувствам, что продержалась в прокате невероятных 14 недель и собрала почти 57,5 млн грн, став самым кассовым украинским хорором и войдя в топ-3 самых успешных фильмов этого жанра в Украине.

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