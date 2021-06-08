Как на самом деле снимают секс в кино

Горячие фильмы вызывают бешеный интерес и привлекают широкую аудиторию. Каждого из нас интересовало, действительно ли актеры предаются страсти и демонстрируют на камеру секс.

Постельные сцены появляются во многих фильмах, но в редких случаях это настоящий секс. Журнал Insider собрал секреты режиссеров и монтажа, которые удивили зрителей.

Актеры и режиссеры согласовывают постельную сцену от начала до конца. Сколько продлится секс, нужно ли полностью раздеваться и другие детали прописывают в контракте. Процесс интимной съемки и как она будет проходить также обозначены в договоре.

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В сценарии фильма в секс-сценах прописано каждое движение и даже взгляд. Чтобы воплотить в жизнь режиссерский замысел, актеры должны двигаться, как роботы. Герои несколько раз репетируют, а над их позами работает целая команда. В редких случаях режиссеры позволяют импровизировать.

Во время съемок актеры надевают специальные накладки, которые незаметны в кадре. Если эта часть тела не попадает в камеру, тогда артисты надевают белье телесного или зеленого цвета. "Это большой пластырь, который закрывает половые органы. Такая одежда совсем неудобная", – рассказала кинопродюсер Мишель Эшфорд журналу Glamour.

Если актер не соглашается демонстрировать свое тело на камеру, в секс-сцене снимаются двойники. Герои могут отказаться позировать обнаженными, тогда девушке одевают боди, а мужчине плавки. В таком случае за дело берутся монтажеры и пытаются превратить имитацию в реальность.

Юмор помогает расслабиться. Во время съемок известной ленты "50 оттенков серого" Джейми Дорнан много шутил, работая с актрисой Дакотой Джонсон. Оба актера должны быть расслаблены и комфортно себя чувствовать.

Несмотря на то, что на экране сексуальный эпизод может длиться несколько секунд – снимать сцены могут по 12 часов.

Актеры не испытывают горячих эмоций, которые вы видите на экране. Они просто выполняют свою работу, за которой наблюдают десятки членов съемочной группы. Вряд ли кто проживает настоящие чувства. Артисты почти никогда по-настоящему не возбуждаются.

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