Как изменились звезды 'Шестого чувства', 'Хроник Нарнии', 'Семейки Адамсов' и других фильмов с нашего детства. Фото

Юные актеры в фильмах почти всегда приковывают к себе внимание зрителя, но со временем их становится все труднее узнать из-за возрастных изменений. Впрочем, не все маленькие звезды, на фильмах с которыми росли и растут ныне дети, продолжили свою актерскую карьеру – некоторые не выдержали популярности, а кому-то выдающаяся роль испортила жизнь.

В то же время благодаря таланту многим все же удалось стать успешным и по-прежнему работать в сфере кинематографа. Bright Side собрал самых популярных юных звезд, которых сегодня не так уж легко узнать.

Мара Уилсон

В 1993-м Уилсон, будучи шестилетним ребенком, снялась в ленте "Миссис Даутфайр" с культовым Робином Уильямсом в главной роли. А в 1996-м на экраны вышел фильм "Матильда", который оставался кинохитом еще много-много лет.

Гейли Джоэл Осмент

Множество ролей в легендарных фильмах достались маленькому Джоэлу Осменту, которого можно встретить и в "Шестом чутье", и в "Форесте Гампе", и в "Заплате другому". За выдающиеся роли еще совсем юный актер уже имел немало разных наград, среди которых был и "Оскар".

Кристина Риччи

Еще ребенком актриса сыграла главную героину фильма "Семейка Адамсов" – маленькую жуткую Вензди, а в 2022 году стала главной злодейкой под прикрытием сериала "Венздей", снятого по мотивам той же "Семеки Адамсов".

Маккенна Грейс

17-летняя актриса начала свою карьеру в 2012 году с короткометражки "R", но наибольшее признание получила с кинолентой "Одаренная". Сейчас она все чаще появляется в кадрах популярных фильмов "Охотники за привидениями", "Аннабель 3", "Капитан Марвел" и сериалов "Рассказ служанки", "Леденящие душу приключения Сабрины" и "Однажды в сказке".

Криста Бриттани Аллен

Самой первой ролью, которую актриса сыграла, стала молодая Дженна Ринк из фильма "Из 13 в 30". Впрочем, с 2021 года ее актерская карьера приостановилась после киноленты "Рождество навсегда".

Нил Сети

Звезда "Книги джунглей" неактивно снимается в фильмах: за последние 10 лет он появился только в двух фильмах.

Джорджи Хенли

Хенли получила признание благодаря роли Люси Певенси в фильме "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф". Вне роли она также появлялась в телевизионных шоу и других фильмах.

Финн Вольфхард

Карьера 21-летнего Вольфхарда насчитывает 32 кинокартины, но многим он известен со времен выхода фильма "Оно" и сериала "Очень странные дела".

Эмибет Макналти

За 5 лет со съемок знаменитого сериала "Энн" Макналти значительно изменилась. За яркие роли актриса даже получила несколько кинонаград.

Джейден Мартелл

Главный актер жуткого фильма "Оно" активно продолжает художественную карьеру, но выбирает для себя обычно грустные и жуткие кинокартины.

Ранее OBOZ.UA писал, какие актеры как две капли воды похожи на своих пап. Только возрастные изменения могут рассекретить кто есть кто.

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