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Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Катерина Галущенко
Кино
3 минуты
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Как изменились звезды 'Шестого чувства', 'Хроник Нарнии', 'Семейки Адамсов' и других фильмов с нашего детства. Фото

Юные актеры в фильмах почти всегда приковывают к себе внимание зрителя, но со временем их становится все труднее узнать из-за возрастных изменений. Впрочем, не все маленькие звезды, на фильмах с которыми росли и растут ныне дети, продолжили свою актерскую карьеру – некоторые не выдержали популярности, а кому-то выдающаяся роль испортила жизнь.

В то же время благодаря таланту многим все же удалось стать успешным и по-прежнему работать в сфере кинематографа. Bright Side собрал самых популярных юных звезд, которых сегодня не так уж легко узнать.

Мара Уилсон

В 1993-м Уилсон, будучи шестилетним ребенком, снялась в ленте "Миссис Даутфайр" с культовым Робином Уильямсом в главной роли. А в 1996-м на экраны вышел фильм "Матильда", который оставался кинохитом еще много-много лет.

Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Гейли Джоэл Осмент

Множество ролей в легендарных фильмах достались маленькому Джоэлу Осменту, которого можно встретить и в "Шестом чутье", и в "Форесте Гампе", и в "Заплате другому". За выдающиеся роли еще совсем юный актер уже имел немало разных наград, среди которых был и "Оскар".

Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Кристина Риччи

Еще ребенком актриса сыграла главную героину фильма "Семейка Адамсов" – маленькую жуткую Вензди, а в 2022 году стала главной злодейкой под прикрытием сериала "Венздей", снятого по мотивам той же "Семеки Адамсов".

Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Маккенна Грейс

17-летняя актриса начала свою карьеру в 2012 году с короткометражки "R", но наибольшее признание получила с кинолентой "Одаренная". Сейчас она все чаще появляется в кадрах популярных фильмов "Охотники за привидениями", "Аннабель 3", "Капитан Марвел" и сериалов "Рассказ служанки", "Леденящие душу приключения Сабрины" и "Однажды в сказке".

Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Криста Бриттани Аллен

Самой первой ролью, которую актриса сыграла, стала молодая Дженна Ринк из фильма "Из 13 в 30". Впрочем, с 2021 года ее актерская карьера приостановилась после киноленты "Рождество навсегда".

Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Нил Сети

Звезда "Книги джунглей" неактивно снимается в фильмах: за последние 10 лет он появился только в двух фильмах.

Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Джорджи Хенли

Хенли получила признание благодаря роли Люси Певенси в фильме "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф". Вне роли она также появлялась в телевизионных шоу и других фильмах.

Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Финн Вольфхард

Карьера 21-летнего Вольфхарда насчитывает 32 кинокартины, но многим он известен со времен выхода фильма "Оно" и сериала "Очень странные дела".

Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Эмибет Макналти

За 5 лет со съемок знаменитого сериала "Энн" Макналти значительно изменилась. За яркие роли актриса даже получила несколько кинонаград.

Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Джейден Мартелл

Главный актер жуткого фильма "Оно" активно продолжает художественную карьеру, но выбирает для себя обычно грустные и жуткие кинокартины.

Как изменились звезды "Шестого чувства", "Хроник Нарнии", "Семейки Адамсов" и других фильмов с нашего детства. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, какие актеры как две капли воды похожи на своих пап. Только возрастные изменения могут рассекретить кто есть кто.

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