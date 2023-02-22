Как изменились актрисы из сериала ''Секс в большом городе'' за 25 лет. Фото тогда и сейчас

"Секс в большом городе" – один из самых культовых сериалов в истории мирового телевидения. На стиль Кэрри Брэдшоу равнялись миллионы фанаток, а над любовными перипетиями четырех подруг из Нью-Йорка на протяжении шести сезонов смеялись и плакали зрители со всего мира. Первый эпизод американского комедийно-драматического проекта показали в далеком 1998 году, а в 2021-м на экраны вышел сиквел под названием "И просто так", рассказывающий о жизни главных героинь 20 лет спустя.

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Финальная серия непосредственно "Секса в большом городе" вышла 22 февраля 2004 года. В этот день OBOZREVATEL решил вспомнить, как изменились главные актрисы любимого сериала.

Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу)

Сексуальная, остроумная и успешная модница Кэрри Брэдшоу в свое время стала иконой для многих девушек. Сара Джессика Паркер от своей героини не отстает. Сериал стал только началом триумфального шествия актрисы по мировому кино и телевидению. Хотя скрывать не стоит, роль в "Сексе в большом городе" до сих пор остается самой знаковой в карьере 57-летней звезды. Не удивительно, что за нее она четырежды удостаивалась премии "Золотой глобус" и дважды премии "Эмми". Паркер можно было также отметить в фильмах "Привет семье!" и "Супруги Морган в бегах".

Реализовала себя актриса и как успешная бизнесвумен. Она выпустила собственную коллекцию одежды под названием BITTEN и коллекцию обуви SJP Collection. У знаменитости есть несколько обувных магазинов в Нью-Йорке. Также она продвигает парфюмерную серию Sarah Jessica Parker.

Что касается семьи, то здесь у актрисы все намного спокойнее, чем у ее героини. С 1997 года она состоит в браке со знаменитым актером Мэттью Бродериком. Пара воспитывает сына и дочерей-близняшек.

Ким Кэтролл (Саманта Джонс)

Ким Кэтролл – единственная актриса, которая не вернулась к своей роли в продолжении сериала "И просто так". Поговаривают, что скандальную и сексуально раскрепощенную владелицу PR-агентства Саманту Джонс, за которую Кэролл получила премию "Золотой глобус" и пять номинаций на "Эмми", можно будет увидеть во втором сезоне сиквела.

После окончания "Секса в большом городе", казалось, актрису будет ждать небывалый успех, ведь ее персонаж стала одной из самых ярких героинь сериала. Кэтролл действительно начала активно сниматься в кино и появляться в различных проектах в качестве ведущей, но переплюнуть саму себя не сумела. Впрочем, звезда успешно проявила себя на писательском поприще. В 2002 году в свет вышла ее книга "Удовольствие: искусство женского оргазма", а в 2005-м – "Сексуальное мышление".

Сейчас Кэтролл 66 лет. Она была замужем три раза, но последний ее брак закончился разводом около 20-ти лет назад.

Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк)

Роль классической "хорошей девочки" Шарлотты стала для актрисы самой успешной в ее карьере и принесла ей номинации на "Эмми", "Золотой глобус" и American Comedy Awards. Параллельно с "Сексом в большом городе" Дэвис также снималась в не менее культовых проектах: "Друзья", "Мэлроуз Плейс", "Скорая помощь" и других. Однако там ее работа не была сильно заметной. После 2004 года Кристин и вовсе исчезла с экранов, а вернулась аж спустя 10 лет в комедийном фильме "Плохая училка". В 2019-м она также появилась в рождественской комедии от Netflix "Отпуск в дикой природе".

Тем не менее, Дэвис нашла себя в благотворительности. Она занимается решением проблем бедности и связанной с ней несправедливости, происходящей в мире, покровительствует Фонд дикой природы, а также является послом доброй воли по делам беженцев ООН.

57-летняя знаменитость не замужем и самостоятельно воспитывает двух приемных детей – девочку Джемму и мальчика Уилсона.

Синтия Никсон (Миранда Хобс)

Огненно-рыжая юристка Миранда запомнилась зрителям своим строптивым нравом и скептическим отношением к мужчинам, которое за 6 сезонов прошло настоящую трансформацию. Сейчас 56-летнюю актрису не узнать. В частности из-за того, что ее яркая прическа сменилась на седину. Однако это далеко не главное изменение в жизни Синтии Никсон.

В 2003-м актриса разорвала 15-летний гражданский брак с британцем Дэнни Мозесом, от которого родила двоих сыновей. А уже через год звезда совершила каминг-аут. С тех пор она остается борцом за защиту прав ЛГБТ-сообщества. В 2012 году Никсон и ее партнерша Кристин Маринони сыграли свадьбу. Вторая при помощи ЭКО родила мальчика Макса. Кроме того, в 2006 году знаменитость сумела победить тяжелую болезнь – рак груди.

Никсон продолжила сниматься в кино, но больший акцент сделала все же на общественную и политическую деятельность. В 2018-м она даже баллотировалась на пост губернатора Нью-Йорка, собрав пускай и не победные, но все же очень значимые 35% голосов.

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