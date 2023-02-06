Как изменились актеры ''Титаника'' спустя 26 лет после выхода фильма. Фото

Культовая романтическая история о затонувшем корабле "Титаник", вышедшая в свет 26 лет назад, полюбилась зрителям не только из-за трагического сюжета, но и благодаря игре актеров. Фанаты сочувствовали главным героям, ненавидели антагонистов и смеялись над шутками второстепенных персонажей.

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Такой бурной реакции зрителей, несомненно, могли добиться только талантливые исполнители ролей, однако не у всех из них одинаково удачно сложилась дальнейшая карьера. Годы неумолимо забрали свое и некоторых знаменитостей теперь трудно узнать.

OBOZREVATEL решил показать, как звезды "Титаника" выглядеть тогда и сейчас.

Джек - Леонардо Ди Каприо

Роуз – Кейт Уинслет

Маргарет Браун - Кэти Бейтс

Рут, мать Роуз - Фрэнсис Фишер

Каледон Хокли, жених Розы - Билли Зейн

Капитан Титаника – Бернард Гилл

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились актеры ситкома "Леся+Рома". Последний эпизод вышел на экраны 15 лет назад, а жизнь главных героев сложилась по-разному.

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