newspaper
img

Как изменились актеры "Титаника" спустя 26 лет после выхода фильма. Фото

Катерина Малай
Кино
2 минуты
285
Как изменились актеры 'Титаника' спустя 26 лет после выхода фильма. Фото

Культовая романтическая история о затонувшем корабле "Титаник", вышедшая в свет 26 лет назад, полюбилась зрителям не только из-за трагического сюжета, но и благодаря игре актеров. Фанаты сочувствовали главным героям, ненавидели антагонистов и смеялись над шутками второстепенных персонажей.

Видео дня

Такой бурной реакции зрителей, несомненно, могли добиться только талантливые исполнители ролей, однако не у всех из них одинаково удачно сложилась дальнейшая карьера. Годы неумолимо забрали свое и некоторых знаменитостей теперь трудно узнать.

OBOZREVATEL решил показать, как звезды "Титаника" выглядеть тогда и сейчас.

Джек - Леонардо Ди Каприо

Как изменились актеры ''Титаника'' спустя 26 лет после выхода фильма. Фото

Роуз – Кейт Уинслет

Как изменились актеры ''Титаника'' спустя 26 лет после выхода фильма. Фото

Маргарет Браун - Кэти Бейтс

Как изменились актеры ''Титаника'' спустя 26 лет после выхода фильма. Фото

Рут, мать Роуз - Фрэнсис Фишер

Как изменились актеры ''Титаника'' спустя 26 лет после выхода фильма. Фото

Каледон Хокли, жених Розы - Билли Зейн

Как изменились актеры ''Титаника'' спустя 26 лет после выхода фильма. Фото

Капитан Титаника – Бернард Гилл

Как изменились актеры ''Титаника'' спустя 26 лет после выхода фильма. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились актеры ситкома "Леся+Рома". Последний эпизод вышел на экраны 15 лет назад, а жизнь главных героев сложилась по-разному.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!