Как изменились актеры "Титаника" спустя 26 лет после выхода фильма. Фото
Культовая романтическая история о затонувшем корабле "Титаник", вышедшая в свет 26 лет назад, полюбилась зрителям не только из-за трагического сюжета, но и благодаря игре актеров. Фанаты сочувствовали главным героям, ненавидели антагонистов и смеялись над шутками второстепенных персонажей.
Такой бурной реакции зрителей, несомненно, могли добиться только талантливые исполнители ролей, однако не у всех из них одинаково удачно сложилась дальнейшая карьера. Годы неумолимо забрали свое и некоторых знаменитостей теперь трудно узнать.
OBOZREVATEL решил показать, как звезды "Титаника" выглядеть тогда и сейчас.
Джек - Леонардо Ди Каприо
Роуз – Кейт Уинслет
Маргарет Браун - Кэти Бейтс
Рут, мать Роуз - Фрэнсис Фишер
Каледон Хокли, жених Розы - Билли Зейн
Капитан Титаника – Бернард Гилл
Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились актеры ситкома "Леся+Рома". Последний эпизод вышел на экраны 15 лет назад, а жизнь главных героев сложилась по-разному.
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