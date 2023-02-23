Как изменились актеры сериала ''Клон'' через 22 года и чем они занимаются. Фото тогда и сейчас

Бразильский телесериал "Клон", в котором подробно продемонстрировали уклад жизни мусульман, впервые показали на больших экранах 1 октября 2001 года. Актеры из мелодрамы в начале двухтысячных были главными мировыми звездами, а за их действиями следила вся планета. Зрители за 250 серий влюбились в Жади, Лукаса и Диогу, Латиффу.

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OBOZREVATEL решил показать, как изменились за 22 года любимые артисты. Отметим, что Жади и Лукас были любовниками не только по сюжету сериала (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джованна Антонелли – Жади

В молодости Джованна была настолько успешна, что без нее не могли обойтись ни в одном проекте. Она исполнила главные роли в популярных бразильских сериалах нулевых – "Семейные узы" и "Тропиканка". Благодаря "Клону" актриса познакомилась с Мурилу Бенисио, который сыграл ее возлюбленного Лукаса. После сериала они поженились, но прожили только четыре года. В 2005 году у пары родился сын Пьетро. Сейчас Антонелли сделала перерыв и несколько лет не посещала съемочную площадку. Крайний фильм, в котором она сыграла, был "Второе солнце" (2018 год). Знаменитость воспитывает не только сына, но еще и двух дочерей.

Мурилу Бенисио – Лукас, Дього, Лео

После неудачного союза Мурилу с исполнительницей роли Жади, мужчина решил переключиться на другую коллегу по площадке – Дебору Фалабеллу (исполнила роль Мел). Несмотря на то, что девушка исполнила роль дочери Бенисио в мелодраме, в жизни она всего на 7 лет младше него. Сейчас артисту 50 лет. С 1993 он перестал сниматься в фильмах. Селебрити является отцом двоих сыновей – Антонио (1997 г.р.) от бразильской красавицы Алессандры Негрини и Пьетро (2005 г.р.) от Джованны Антонелли.

Вера Фишер – Иветти

Фишер 20 лет назад была настоящем секс-символом Латинской Америки. В "Клоне" она исполнила роль горячей Иветты, которая всюду бегала и следила за своим Львеночком. В 15 лет Вера начала карьеру модели, а в 18 получила титул "Мисс Бразилия". После победы в конкурсе красоты она начала работать телеведущей и сниматься в фильмах. В определенный период жизни Фишер страдала серьезной алкогольной и наркотической зависимостью. 27 ноября 2022 года актрисе исполнилось 71 год. В 2012 году она получила свою последнюю роль.

Далтон Виг – Саид

Немногословный и суровый Далтон Виг сумел воплотить в сериале образ идеального мужчины, который способен на все ради своей женщины. Однако в жизни, по словам коллег, он имеет противоположный характер. К слову, артист имел 3 брака. В 2012 году мужчина женился на Камиле Ксеркес, которая 16 июля 2016 году подарила ему близнецов – Давида и Артура. Сейчас 58-летний актер проводит время с супругой и детьми, и изредка появляется на телевидении.

Даниэла Эскобар – Маиза

Вечно истерящая в "Клоне" Даниэла Эскобар в образе Маизы в жизни является абсолютно спокойным и уравновешенным человеком. Известно, что звезда ответственно относится к своим ролям. Однажды она сыграла румынскую иммигрантку в мини-сериале "Краски Бразилии" для чего похудела на 15 килограммов, обрезала волосы и научилась говорить со специфическим акцентом. Эскобар вышла замуж за режиссера сериала "Клон" Жайме Монжардима, родив от него сына Андрэ. Благодаря союзу девушка построила головокружительную карьеру, но после расставания ее популярность пошла на спад. Сейчас Даниэле 54 года. Последний ее проект на телевидении был в 2013 году.

Летисия Сабателла – Латиффа

Летисия стала известна благодаря роли в сериале "Властелин мира". Очень быстро девушка стала настоящим секс-символом Бразилии. Но карьера артистки пошла вверх благодаря роли мусульманки Латиффы в "Клоне". В 2002 году за работу в сериале Сабателла была удостоена премии Contigo, как лучшая актриса второго плана. На сегодняшний день на счету знаменитости около 30 работ. Сейчас селебрити 51 год, она вегетарианка и помимо актерской деятельности выступала на большой сцене как певица.

Недавно OBOZREVATEL показал, как изменились актрисы из сериала "Секс в большом городе" за 25 лет. Первый эпизод американского комедийно-драматического проекта показали в 1998 году, а в 2021-м на экраны вышел сиквел под названием "И просто так". Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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