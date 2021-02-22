Иногда реклама в Instagram бывает абсурдной и беспощадной. Но Гвинет Пэлтроу можно простить абсолютно все. Раньше она уже хайповала на теме секса. Так, именитая актриса представляла свечи с запахом женских половых органов и БДСМ-товары собственного производства. К слову, они пользуются неплохим спросом.

Но теперь Гвинет решила выйти на новый уровень! Она весьма оригинально разрекламировала новую игрушку для взрослых. Актриса запостила в своем Instagram фото, на котором вместо статуэтки “Оскара” в руках Пэлтроу красуется новая модель вибратора. Этот столь высокотехнологичный девайс продается в ее интернет-магазине и стоит 95 долларов. Попробовать чудо-творение могут покупатели из США, Канады, Великобритании и Евросоюза.

Девушка заявила, что таким образом не только показала товар, но и смогла в мемы. И судя по реакции подписчиков, ей это удалось! Тысячи довольных комментариев показали, кто вполне заинтересуется новинкой. А пока Гвинет Пэлтроу балуется своим интимным Amazon, предлагаем посмотреть психологический триллер “Талантливый мистер Рипли”. Здесь актриса еще так молода и не страдает не пойми чем.

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