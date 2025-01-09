Что посмотреть в кино на этой неделе: история падения и взлета Робби Уильямса, боевик с суперзвездой Голливуда и брачная афера из Франции

9 января в украинский прокат выходит байопик об одном из самых популярных певцов современности Робби Уильямса. Также – украинский документальный фильм, составленный из уникальных архивных видеозаписей, и французская мелодрама о брачной афере.

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А еще боевик с голливудской суперзвездой Джерардом Батлером и две анимационные ленты для семейного просмотра. OBOZ.UA расскажет о шести новинках, которые уже шагают по большим экранам.

"Робби Уильямс: Better Man"

Фильм основан на реальной истории невероятного взлета, драматического падения и поразительного возвращения на сцену британской поп-звезды Робби Уильямса. Ранняя слава в группе Take That, начало карьеры как сольного певца, роскошная жизнь миллионера, стадионы поклонников. Непростые отношения с отцом и прекрасные – с мамой и бабушкой, фактически его воспитавшей. Разрушительный образ жизни ради того, чтобы скрыть неуверенность; зависимости от алкоголя, наркотиков и лекарств; проблемы в личной жизни, и, наконец, глубокое переосмысление своего настоящего.

Картину снял австралийский кинорежиссер и специалист по визуальным эффектам Майкл Грейси, известный работами "Величайший шоумен", "Пинк: Все, что я знаю на данный момент". Грейси также продюсировал картину "Рокетмен" о жизни легендарного музыканта Элтона Джона.

Большая часть фильма снималась в Австралии, где построили специальную студию для работы. Некоторые события картины сняли в Великобритании и Сербии. В роли Робби Уильямса сыграл актер Джонно Дэвис, который в течение картины будет представлен в образе обезьяны. Эта идея пришла в голову режиссеру после многочисленных разговоров с Уильямсом. Когда тот рассказывал о своей концертной жизни в популярной юношеской группе, звучали следующие фразы: "Я танцую на заднем плане, как обезьяна" или "Я был совсем не в состоянии, но они тянули меня на сцену, чтобы я выступил как обезьяна". Режиссер решил показать певца так, как видит тот себя сам.

Обезьяну-Уильямса создавали специалисты компании Wētā FX, которая уже работала для образов Голума в "Властелине колец", Цезаря в "Планете обезьян" и аватаров в "Аватаре". Разработчикам с помощью современных технологий удалось запечатлеть мимику, манеры и движения певца, которые впоследствии воспроизводил актер, сыгравший главного героя.

Песни Робби Уильямса в ленте звучат в его исполнении: певец специально для фильма перезаписал свои главные хиты в новых версиях. Во время работы над некоторыми сценами творческая группа приобщала к съемкам Уильямса – в частности, так было во время съемки шоу Take That на Rod Laver Arena в Мельбурне, где присутствовало 30 000 зрителей – их восторг обусловлен появлением на сцене Робби. Этот эпизод стал одним из самых сложных и масштабных в ленте: над ним работали более 400 человек творческой группы и 68 камер.

А чтобы воспроизвести легендарный концерт Уильямса в Knebworth в августе 2003 года – когда три вечера подряд за его выступлением наблюдала рекордная аудитория в 375 тысяч человек – режиссер решил объединить архивные кадры со съемками.

"Фрагменты льда"

Полнометражный дебют украинского режиссера Марии Стояновой. Лента состоит из архивных видеозаписей ее отца – фигуриста украинского ансамбля "Балет на льду". Спортсмен много гастролировал за границей и фиксировал на пленку как жизнь в период перестройки и распада Союза, так и собственный мир, а также жизнь своей семьи. Кинолента посвящена режиссеру монтажа Виктору Ониске, не успевшему закончить работу над проектом. Мужчина добровольцем вступил в ряды ВСУ и погиб в декабре 2022 года во время российско-украинской войны.

"Воры 2: Пантера"

Американский боевик сценариста и режиссера Кристиана Гудегаста. Сиквел фильма 2018 года "Охота за воров". К своим ролям в картине вернулись суперзвезда и секс-символ нескольких поколений Джерард Батлер и О'Ши Джексон-младший. На этот раз действие фильма переместится на Лазурное побережье в Марсель, где находится одна из самых больших бриллиантовых бирж мира. Шериф из Лос-Анджелеса Ник О'Брайн, которого все называют Великий Ник, преследует своего оппонента Донни Уилсона и становится частью банды, которая планирует дерзкое ограбление.

"Притворись моей невестой"

Главный герой французской картины имеет большие долги, поэтому вынужден просить помощи у богатых родителей. Чтобы получить деньги, он придумал схему: дескать, деньги нужны на свадьбу с его подругой – моделью Эмили. Молодоженов приглашают в Марокко, чтобы познакомиться с семьей. Между тем будущая невеста отменяет поездку по дороге в аэропорт, и парень решает вместо нее пригласить водителя такси.

"Ленивцы. Успеть до обеда"

Австралийская мультипликационная лента о семейке ленивцев, которая переезжает в мегаполис, когда ураган уничтожил их дом и ресторан в родном городе. Они открывают заведение питания на колесах, которое быстро становится очень популярным благодаря замечательным блюдам и членам семьи, которые развивают дело с невероятной скоростью. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: однажды утром выясняется, что похищена уникальная семейная книга рецептов.

"Бернард: Миссия Марс"

Еще одна анимационная картина – на этот раз от китайских мультипликаторов. Фантастический приключенческий фильм рассказывает о белом медведе Бернарде – персонаже, хорошо знакомом местным детям, мультсериал о нем успешно транслируется на протяжении более 20 лет. Работы над нынешним мультфильмом длились пять лет. По сюжету Бернард, в котором катастрофически сочетается любознательность и неловкость, мечтает доказать всем, что он чего-то стоит. Медведь хочет стать спецагентом, однако никто не верит, что это ему по силам. Втихую пробравшись на космический корабль, Бернард отправляется на Марс.

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