Леся Никитюк ищет любовь: вышел первый тизер-трейлер украинской комедии 'Песики'

FILM.UA Group при поддержке Нового канала представили первый тизер-трейлер фильма "Песики" – самой смелой романтической комедии года. В нем зрителю показывают кадры из будущей ленты, которая выйдет на широкие экраны 6 марта 2025 года.

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В дебютной главной роли Леся Никитюк демонстрирует, как превратиться из ярой эгоистки в влюбленную женщину, способную на самопожертвование. Она играет Яну – карьеристку и холостячку, которая после загадочного проклятия сталкивается с невероятной проблемой: все ее любимые превращаются в собак. Трейлер погружает зрителя в мир, где романтика граничит с хаосом. Как найти настоящую любовь, если потенциальный избранник вдруг начинает лаять? Для Иоанны это испытание не из легких, однако она пытается жить с этой особенностью и продолжает искать любовь.

"Ну что, друзья, готовы к приключениям? Не упустите эту историю, которая растрогает и рассмешит до слез – уже 6 марта во всех кинотеатрах страны", – поделилась Леся Никитюк.

На экране Никитюк поддерживают звездные партнеры – известные актеры и комики: Тарас Цымбалюк, Артур Логай, Дмитрий Сова, Артемий Егоров, Кирилл Ганин, Повар Данил и Владимир Ращук. Сочетание актерской харизмы, шуток стендап-комиков и обольстительной, своенравной героини Леси создает уникальную комбинацию романтики и юмора.

Режиссером "Песиков" стал Алексей Есаков, известный своими работами над "Первыми днями" и "Пограничниками". Для него этот проект стал особенным из-за большого количества сцен с собаками.

"У нас в фильме около 80% кадров с участием четырехлапых героев. Собаки, как и люди, имеют свой характер, настроение и даже предпочтения. Иногда они добавляли трюков или деталей, которые мы даже не планировали. Все эти моменты делали фильм более живым и интересным", – рассказывает Есаков.

За визуальную часть отвечал оператор Владимир Иванов (Плохие дороги, ШТТЛ), а продюсированием занимались Анна Елисеева и Анастасия Лодкина, которые уже работали вместе над сериалом Первые дни.

"Песики" – это фильм, который не боится быть провокационным, стебным и затрагивать тему любви, заботы и заботы о тех, за кого мы несем ответственность. Его премьера состоится 6 марта 2025 года, а тизер-трейлер уже можно увидеть перед показом любимых фильмов во всех кинотеатрах Украины.

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