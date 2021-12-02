HBO отказалась от первого приквела "Игры престолов", потратив на съемки $30 млн

Американская компания HBO потратила на пилотную серию первого приквела "Игры престолов" более30 млн долларов, но несмотря на это решила отказаться от проекта. Ожидается, что этот сериал от шоураннера Джейна Голдмана никогда не выйдет в свет.

Приквел был отменен уже на этапе производства. Об этом сообщил экс-руководитель WarnerMedia Роберт Гринблатт в книге журналиста Джеймса Эндрю Миллера "Tinderbox: Безжалостное стремление HBO к новым границам", передает Insider.

"Когда я увидел отрывок [приквела], то сказал Кейси (Кейси Блойс, главный контент-директор HBO, – ред.): "Это просто не работает, и я не думаю, что это соответствует обещаниям оригинального сериала". Он не возражал, что на самом деле было большим облегчением", – рассказал Гринблатт.

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Отметим, что о желании создать приквел (произведение, показывающее события до оригинальной истории) в HBO публично заговорили еще в 2017-м.

Год спустя появились новости, что сериал будет рассказывать историю, происходившую за тысячи лет до сюжета "Игры престолов" – скорее всего, о легендарной Долгой ночи.

Заявлялось, что в сериалу будут сниматься Джош Уайтхаус ("Девушка из долины"), Джейми Кэмпбелл Бауэр ("Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"), Джорджи Хенли ("Хроники Нарнии") и Наоми Эки ("Леди Макбет"). В итоге от проекта решили отказаться.

Вместо этого компания дала "зеленый свет" спин-оффу под названием "Дом Дракона". Анонсировано, что он будет состоять из 10 серий.

В интервью журналисту Гринблатт отметил, что у "Дома Дракона", которым руководят Мигель Сапочник и Райан Кондал, "дела идут хорошо" и он в процессе разработки.

Премьера "Дома Дракона" назначена уже на 2022 год, а серии начали снимать в апреле 2021-го.

Как писал OBOZREVATEL, ранее телекомпания HBO Max выпустила первый официальный тизер-трейлер "Дома Дракона". В коротком ролике показали исполнителей главных ролей – Мэтта Смита, Эмму Д’Арси и других.