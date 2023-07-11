Годы летят: как изменились актеры, которые прославились в детстве и до сих пор снимаются в кино. Фото тогда и сейчас

Если родители связаны с кинопроизводством, почти всегда их дети попадают на экраны в раннем возрасте. В 5-6 лет юные звезды еще не могут понять, нравится ли им эта сфера, но вот с годами они выбирают: продолжать завоевывать внимание зрителей или же выбрать то, что будет действительно по душе.

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OBOZREVATEL решил вспомнить об артистах, которые знакомы со съемочной площадкой с юных лет и до сих пор продолжают быть востребованными. Мы покажем селебрити в их самых известных детских фильмах и сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джозеф Гордон-Левитт

Американский актер и двукратный номинант на премию "Золотой глобус" получил свою первую роль в 7 лет. В 1988 году он дебютировал в телефильме "Ни шагу назад". Первая роль в полнометражном кино пришлась на 1992 год – Гордон-Левитт появился в фильме "Бетховен". Сейчас же звезде 42 года и на его счету более 50 проектов.

Скарлетт Йоханссон

Самая высокооплачиваемая актриса 2018-2019 годов Скарлетт Йоханссон впервые попала на съемочную площадку в 9 лет. Она попробовала себя в роли Лауры Нельсон в ленте "Норт" (1994 год). Немного позже американка сыграла второстепенные роли, такие как Кэти Армстронг в фильме "Справедливый суд" (1995) и Эмили в фильме "Если Люси упадет" (1996). Крайним фильмом актрисы стал "Черная вдова" (2021 год).

Джейк Джилленхол

Американский актер и продюсер Джилленхол начал сниматься в кино в 11 лет. Свою первую роль он сыграл в фильме "Городские пижоны" (1991 год). Мирового признания Джейкоб добился в 19-летнем возрасте, когда на экраны вышла биографическая драма "Октябрьское небо". Крайняя кинолента со звездой называется "Дом у дороги" (2023 год).

Томас Сэнгстер

Практически все родственники Томаса Сэнгстера, который не побоялся посетить Украину во время войны, связанны с кинематографом. Фильм "Реальная любовь", где он сыграл приемного сына Лиама Нисона, был его первой ролью в большом кино. За нее он был номинирован на "Golden Satellite Award", премию Общества кинокритиков Финикса и премию "Молодой актёр".

Джоди Фостер

Карьера легендарной актрисы Джоди Фостер началась в три года, когда она снялась в первом рекламном ролике. В 1970-х годах малышку позвали принять участие в нескольких проектах студии Уолта Диснея. Селебрити достигла невероятных высот в кинематографе – она лауреатка двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, четырех "Золотых глобусов". Многие ее знают по ленте "Молчание ягнят"

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