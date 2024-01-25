Гений сюрреализма: пять фильмов Дэвида Линча, раскрывающих все таланты режиссера

25 января в украинский прокат выходит фильм гения сюрреалистического кино Дэвида Линча. В этом году ему исполняется 78 лет, а его работы узнаваемы по удивительности и оригинальности через десятилетие. В рамках Зимней ретроспективы от Артхаус Трафик "Утерянное шоссе" вернется на большие экраны через 27 лет. По этому случаю Обозреватель собрал пять фильмов Линча, которые вы точно должны посмотреть хотя бы раз.

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"Человек-слон" (1980 год)

Где смотреть: Титр "Человек-слон" – это второй фильм режиссера Дэвида Линча, который он снял после "Румоголового". В своем узнаваемом стиле и подражании, например, художника Фрэнсиса Бэкона, он переворачивает привычное представление о безобразном и страшном. В центре сюжета – правдивая история Джона Меррика, который с рождения имел деформированное тело, из-за чего его травили и прозвали Человеком-слоном.

События разворачиваются в Викторианском Лондоне, в конце XIX века. Это время и место, где развивается культура фрик-шоу как развлечение для простонародья. На одной из таких ярмарок, где людей с особенностями развития выставляют напоказ в клетках, как животных, хирург Королевского госпиталя (Энтони Гопкинс) обращает внимание на главный "экспонат" – Человека-слона. Он освобождает его из циркового рабства и осознает, что за маской чудовища действительно кроется уязвимая душа, цитирующая наизусть отрывки из Библии.

"Утерянное шоссе" (1997 год)

Где смотреть: в кино с 25 января Главный герой – саксофонист Фред Мэдисон (Билл Пуллман – "День Независимости") – подозревает свою жену (Патриция Аркетт – "Юность") в измене. Когда ее находят мертвой, обвинение сразу ложится на мужчину. Фреда приговаривают к высшей степени наказания, и загадочным образом он исчезает из камеры смертников. На его месте обнаруживают невинного юношу Пита, у которого нет представления, как оказался в тюрьме. Но настоящее безумие только начинается.

Это сюжет фильма, отреставрированная версия которого выйдет на украинские киноэкраны. В 90-х Линч был на пике своей карьеры – от "Твин Пикса" и Золотой пальмовой ветви в Каннах до не очень удачной, но снятой "Дюны". Нелинейный сюжет и запутанная детективно-нуарная история не дала фильму заработать, но это одна из самых обсуждаемых лент режиссера.

"Малголленд Драйв" (2001 год) где смотреть: Megogo

После автокатастрофы девушка, потерявшая память, выбирает себе имя из киноплаката – Рита (Лора Герринг – "Сплетница"). Она начинает новую жизнь в Голливуде, но должна выяснить, кем были двое погибших мужчин, находившихся с ней в автомобиле. А еще разобраться с сокровенной мотивацией молодой актрисы Бетти (Наоми Уоттс – "21 грамм") постоянно быть рядом.

Еще один нелинейный сюжет, сюрреалистический характер и непризнание фильма критиками. Хотя именно за Малголленд Драйв, на который дала деньги французская компания, Линч получил награду Лучший режиссер на Каннском кинофестивале.

"Кролики" (2002 год)

Где смотреть: Youtube

Как говорит режиссер, "Кролики" – это веб-фильм с элементами ситкома. В 2002 году Дэвид Линч снял восемь эпизодов, где люди, переодетые в кроликов, в традиционной для автора сюрреалистической манере, разговаривают друг с другом. В фильме снялись его одни из любимых актеров – Наоми Уоттс, Скотт Коффи, Лаура Герринг и Ребекка дель Рио.

Хотя их и не видно. Части сериала доступны на его Youtube канале среди видео с погодой и другими странными работами Линча 2000-х.

"Внутренняя империя" (2006 год)

Где смотреть: Megogo

Трехчасовая, снятая на цифровую камеру, лента – последний на сегодняшний день полнометражный фильм режиссера. Она сочетает в себе все удивительное, чем Линч и славится. Актеры Никки Грейс и Девон Берк берутся за съемки нового фильма "On High in Blue Tomorrows". Это меняет жизнь Никки: она не различает где кончается реальность и начинается кино. Она узнает о прошлых исполнительницах ее роли, которые были мистически убиты.