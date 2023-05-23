'Гарри Поттер' в рядах ВСУ: искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои культовой франшизы на фронте в Украине

В наше время при помощи искусственного интеллекта можно перенести персонажей любимого фильма, сериала или книги в любое место и время, посмотрев, как бы они при этом изменились. Так, один из фанатов культовой франшизы о Гарри Поттере решил проверить, как бы выглядели персонажи волшебной киновселенной, снятой по романам Джоан Роулинг, в лавах Вооруженных сил Украины.

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Нейросеть сгенерировала снимки любимых нами всеми персонажей на фронте в Украине. Соответствующие кадры распространили в сети. OBOZREVATEL показывает, что из этого вышло.

Как известно, нейросеть способна быстро генерировать изображения из текстового запроса, совмещать графические объекты или воссоздавать недостающие элементы, в том числе человеческие лица. Полученные картинки получаются крайне реалистичными, как и в случае с "Гарри Поттером" в лавах ВСУ.

Гарри Поттер

Рон Уизли

Драко Малфой

Северус Снейп

Альбус Дамблдор

Рубеус Хагрид

Фред и Джордж Уизли

Артур Уизли

Невилл Долгопупс

Некоторые фаны, правда, несколько возмутились, что в подборку не попали персонажи женского пола. На примере войны в финальной части "Гарри Поттера" с главным антагонистом франшизы Волан-де-Мортом можно прийти к выводу, что Гермиона, Миневра Макгонагалл, Джинни Уизли и другие героини – такие же бесстрашные и сильные защитницы, как и персонажи-мужчины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что искусственный интеллект, специализирующийся на создании изображений, попросили нарисовать картину "Кремль пылает" в стиле разных всемирно известных художников. Что из этого вышло – смотрите в нашем материале.

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