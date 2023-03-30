Финал 'Наследников', премьера 'Сантехников Белого дома' и другие яркие сериалы: что посмотреть на HBO

Весна 2023 года будет богата интересными премьерами сериалов от HBO. Зрителей ждет финальный сезон хита "Наследники", премьера детектива "Сантехники Белого дома" и другие долгожданные проекты.

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OBOZREVATEL решил рассказать о 3 сериалах, полюбившихся зрителям или заинтересовавших их трейлерами и тизерами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наследники", 4 сезон

Сатиристический проект стартовал в 2018 году и сразу понравился зрителям HBO. Он даже побил рекорд стиминга, собрав 1,4 млн зрителей, посмотревших первую серию. Весной 2023 года история о борьбе наследников за прибыльный бизнес получит свою концовку. Ранее создатели сериала заявляли, что 4 сезон станет последним.

"Сантехники Белого дома", премьера

Премьера первых серий политической драмы "Сантехники Белого дома" ожидается уже в этом месяце. Сюжет будет вращаться вокруг группы оперативников, которым было поручено выявить источники "утечки" информации. Каст будет состоит из известных кинозвезд, а история будет наполнена меткими шутками и неожиданными событиями.

"Любовь и смерть", премьера

В конце апреля поклонников сериалов, основанных на реальных событиях, будет ждать премьерный сезон "Любви и смерти". Он расскажет историю домохозяйки Кэнди Монтгомери из Техаса, которую обвинили в жестоком убийстве топором ее подруги в далеком 1980 году.

Недавно OBOZREVATEL писал о киноляпах в голливудских блокбастерах, за которые режиссерам должно быть стыдно. Но, несмотря на фейлы, эти фильмы смогли стать успешными, получив множество престижных премий. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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