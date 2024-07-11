Фильм "Форма огня" с саундтреком от "Без обмежень" стал доступен онлайн: посмотреть бесплатно
Состоялась онлайн-премьера фильма "Форма Огня" о героях ГСЧС с саундтреком от рок-группы "Без обмежень".
"Форма Огня" – документальный фильм режиссера Василия Киевского, рассказывающий об уникальной спасательной операции ГСЧС в Херсоне.
Фильм доступен для бесплатного просмотра на платформе ютуб.
Ссылка на фильм – на фильм.
После кинотеатральной премьеры и релиза в национальном телеэтере документальный фильм "Форма Огня" вышел онлайн.
Фильм "Форма Огня" рассказывает о первых днях после освобождения Херсона от российских оккупантов.
Возводимый отряд спасателей ГСЧС расчищает херсонские дороги от уничтоженной российской техники. В это время из-за массированного артиллерийского обстрела россиян, начинается пожар в многоквартирном доме.
Отряд ГСЧС бросается в ад спасать людей – несмотря на отсутствие воды, оборудования для пожаротушения и кислородных баллонов. Любой неосторожный шаг может привести к гибели.
"Фильм посвящен спасателям и пожарным ГСЧС. Это герои, которые каждый день спасают жизнь. Для меня и моей команды – честь снимать проект о героях без оружия", – рассказывает режиссер фильма Василий Киевский.
Слоганом фильма стали слова главного героя, полковника ГСЧС Андрея Козака: "Не рискуя жизнью, другую жизнь спасти невозможно".
Главным саундтреком фильма является песня "Свободные Люди" рок-группы "Без обмежень", которую проект предоставила команда Сергея Танчинца и ООО "Бест Мьюзик".
Фильм "Форма Огня" о подвиге Героев ГСЧС получил максимальное количество баллов от жюри кинофестиваля военного документального кино Викторе. Фильм отметили голливудские деятели кино, включая обладателя двух "Оскаров" Шона Пенна и члена американской академии наук и искусств Лиева Шрайбера.
Авторы проекта:
Авто и режиссер – Василий Киевский
Продюсер – Константин Детковский
Оператор – Владимир Кратинов
Исполнительный продюсер – Виктория Кратинова
Сценарий – Василий Киевский, Майк Макки