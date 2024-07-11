Фильм 'Форма огня' с саундтреком от 'Без обмежень' стал доступен онлайн: посмотреть бесплатно

Состоялась онлайн-премьера фильма "Форма Огня" о героях ГСЧС с саундтреком от рок-группы "Без обмежень".

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"Форма Огня" – документальный фильм режиссера Василия Киевского, рассказывающий об уникальной спасательной операции ГСЧС в Херсоне.

Фильм доступен для бесплатного просмотра на платформе ютуб.

Ссылка на фильм – на фильм.

После кинотеатральной премьеры и релиза в национальном телеэтере документальный фильм "Форма Огня" вышел онлайн.

Фильм "Форма Огня" рассказывает о первых днях после освобождения Херсона от российских оккупантов.

Возводимый отряд спасателей ГСЧС расчищает херсонские дороги от уничтоженной российской техники. В это время из-за массированного артиллерийского обстрела россиян, начинается пожар в многоквартирном доме.

Отряд ГСЧС бросается в ад спасать людей – несмотря на отсутствие воды, оборудования для пожаротушения и кислородных баллонов. Любой неосторожный шаг может привести к гибели.

"Фильм посвящен спасателям и пожарным ГСЧС. Это герои, которые каждый день спасают жизнь. Для меня и моей команды – честь снимать проект о героях без оружия", – рассказывает режиссер фильма Василий Киевский.

Слоганом фильма стали слова главного героя, полковника ГСЧС Андрея Козака: "Не рискуя жизнью, другую жизнь спасти невозможно".

Главным саундтреком фильма является песня "Свободные Люди" рок-группы "Без обмежень", которую проект предоставила команда Сергея Танчинца и ООО "Бест Мьюзик".

Фильм "Форма Огня" о подвиге Героев ГСЧС получил максимальное количество баллов от жюри кинофестиваля военного документального кино Викторе. Фильм отметили голливудские деятели кино, включая обладателя двух "Оскаров" Шона Пенна и члена американской академии наук и искусств Лиева Шрайбера.

Авторы проекта:

Авто и режиссер – Василий Киевский

Продюсер – Константин Детковский

Оператор – Владимир Кратинов

Исполнительный продюсер – Виктория Кратинова

Сценарий – Василий Киевский, Майк Макки