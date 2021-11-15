'Ее заветная мечта': в украинский прокат выходит японский рейтинговый мультфильм

В украинских кинотеатрах с 18 ноября в прокат выходит японский мультфильм от режиссера Котаро Тамура "Ее заветная мечта". Мультфильм снят по повести известной японской писательницы Сейко Танабе.

Фильм удерживает 100% рейтинг кинокритиков на агрегаторе Rotten Tomatoes. Эту симпатию делят первые зрители, 98% которых положительно оценили анимацию на RT. Текущий рейтинг фильма на imdb – 7.9.

Мультфильм рассказывает о юной мечтательнице, которая хочет, чтобы ее называли Жозе – по имени героини любимой книги. Она обожает рисовать и читать, но она никогда не наслаждалась жизнью вне своего дома.

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Как-то на улице она случайно встречается с Цуней – студентом-океанологом, для которого главное – это учеба. Их судьбоносная встреча подарит каждому из них впечатления, которые они запомнят навсегда, и выполнит заветное желание.

Режиссер Котаро Тамура создал аниме "Ее заветная мечта" в партнерстве с культовой студией Bones ("Моя геройская академия", "Стальной алхимик". "Ковбой Бибоп" и др.). Это уже второй совместный проект студии и Тамуры после шоу "Бездомный бог".

Мультфильм "Ее заветная мечта" снят по рассказу Сеико Танабе "Жозе, тигр и рыба". Он был впервые напечатан в 1984 году. В 2003 году в Японии был снят одноименный фильм. Нао Эмото и Харуко Иидзука занимались в свое время дизайном персонажей для комикса. Их пригласили приобщиться к созданию анимации для мультфильма.