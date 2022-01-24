Джонни Депп впервые сыграет в кино после обвинений в изнасиловании: что известно о роли актера

Карьера голливудской кинозвезды Джонни Деппа была буквально разрушена после громкого развода с актрисой Эмбер Херд в конце 2016 года. Экс-супруга обвинила исполнителя роли Капитана Джека Воробья в систематическом насилии и домогательствах. Однако знаменитости все же удалось реабилитироваться – впервые за долгое время он получил роль в новом фильме.

В 2022 году Деппу предстоит перевоплотиться в французского короля Людовика XV, сообщает Variety. Название проекта и сюжет пока остаются в секрете.

Известно, что это будет историческая драма от французского режиссера и актрисы Майвенн, которая также появится на экранах. Она исполнит роль любовницы-фаворитки короля Жанны дю Барри.

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Съемки будут проходить в течение трех месяцев в разных местах Парижа. Одной из локаций станет Версальский дворец – бывшая резиденция французских королей, ныне являющаяся центром туризма мирового значения.

Стоит отметить, что роль Людовика XV потребует от Деппа работы над французским языком, поскольку вероятность, что фильм будет сниматься на английском, очень мала. Актер много лет жил во Франции с Ванессой Паради, от которой у него есть дочь Лили-Роуз Депп, однако американский акцент может помешать ему в совершенстве перевоплотиться в персонажа.

Напомним, жена Джонни Деппа Эмбер Херд подала на развод после 15 месяцев брака и обвинила актера в систематическом домашнем насилии. По итогам предварительных судебных слушаний, женщина добилась ордера, запрещающего мужу приближаться к ней ближе, чем на 100 метров. Адвокаты самого Деппа назвали "чушью" все выдвинутые против него обвинения. Своего бывшего возлюбленного поддержала французская певица Ванесса Паради, которая заявила, что за 14 лет совместной жизни она ни разу не сталкивалась с насилием со стороны кинозвезды.

После того, как издание The Sun написали, что актер избивал Эмбер Херд, от него отвернулись кинокомпании. Так, Warner Bros. отказалась сотрудничать со звездой в проекте "Фантастические твари", а Netflix удалили все фильмы с его участием.

В июле 2021 года Джонни Депп выиграл в суде против Эмбер Херд.

Коротко о знаменитости:

Джонни Депп – американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и музыкант. Родился 9 июня 1963 в небольшом американском городке Овенсборо. За роль Джека Воробья в четвертой части "Пираты Карибского моря" Джонни Депп получил 55,6 миллиона долларов – это рекордный гонорар в истории Голливуда.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Джонни Депп закрутил роман с 33-летней моделью и звездой сериала "Золотая молодежь Челси" Софи Германн. По мнению фанатов, она очень похожа на бывшую возлюбленную актера.