Документальный фильм 'Откуда куда' об эвакуации украинцев получил награды на четырех европейских кинофестивалях

За последнюю неделю документальный фильм "Откуда куда" получил многочисленные награды на кинофестивалях в Швейцарии, Франции и Германии. В ленте польского режиссера Мачека Хамелы снята эвакуация украинцев с прифронтовых территорий в начале полномасштабного вторжения. К производству фильма присоединилась украинская кинокомпания 435 FILMS, основанная кинопродюсером Анной Поленчук.

Документальный фильм "Откуда куда" одержал победу в номинации "Лучший документальный фильм" на Кинофестивале в Цюрихе (Zurich Film Festival). В программу документальных фильмов ежегодно отбирается 14 "просветительских" (eye-opening) лент, соревнующихся за награду "Золотой глаз". Этот швейцарский кинофестиваль является вторым крупнейшим в немецкоязычном мире фестивалем.

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А на кинофестивале FilmFest Hamburg фильм "Откуда куда" получил политическую кинопремию от фонда Фридриха Эберта (Friedrich Ebert Foundation's Political Film Award), который награждает ленты с социально важным контекстом. Этот немецкий кинофестиваль проходит с 1992 года в Гамбурге. , собирающих более 45 тысяч ценителей кино.

Жюри, давая награду фильму, сказали следующее: “Один фильм отличался из претендентов. Он снят в сложных условиях, одной камерой, в одном узком пространстве. Вид через окно показывает кадры, подобные тем, которые мы все видели по телевизору, кадры разрушений. Теперь мы видим их взглядом тех, чей мир только что был разрушен. Мы всматриваемся в их лицо, слушаем, что они говорят, часто они кажутся удивительно безразличными, иногда откровенно травмированными, всегда лаконичными и трогательными. В жанре антивоенных фильмов преобладают фильмы, где мужчины ведут войну. А этот фильм действительно антивоенный, ведь он рассказан пострадавшими. Он является средством против привыкания к войне, делает видимыми тех, чьи жизни перевернулись с началом войны в Украине. Этот большой фильм заслуживает большой аудитории".

Еще одно отличие добытое фильмом"Откуда куда" на французском международном кинофестивале "Война на экране" (War on Screen International Film Festival) – это "Главная награда международного жюри". На еще одном французском кинофестивале Festival 2 Cinema de Valenciennese фильм получил три награды: Гран-при, Награду от критиков и Награду от студентов, которые были вручены документальной героине ленты Ларисе Сосновцевой, живущей во Франции беженцы из Мариуполя.

Мировая премьера документального фильма "Откуда куда" состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, фильм уже получил ряд наград, в частности: "Лучший польский фильм" и "Награду ассоциации артхаусного кино" на польском кинофестивале Millennium Docs Against Gravity; "Главную награду жюри" на британском кинофестивале Sheffield DocFest; "Специальное отличие" на исландском кинофестивале IceDocs; "Лучший документальный фильм" на Одесском международном кинофестивале; Североамериканская премьера фильма прошла на канадском кинофестивале TIFF (Toronto International Film Festival). Фильм находится в селекционном списке премии European Film Awards Европейской Киноакадемии.

Описание фильма:

Первые дни вторжения России в Украину. Люди сталкиваются с неопределенностью, здесь и сейчас они решают отказаться от того, что должны и бежать от войны. Когда они садятся в запыленный автобус на иностранных номерах, держат в руках самое ценное, что осталось. Автомобиль преодолевает десятки тысяч километров, выполняя различные функции для беженцев: комнаты ожидания, больницы, приюта, зоны доверия и показаний, общие для людей, которые встретились случайно. "Откуда куда" – это коллективный портрет, составленный из переживаний тех, кто имеет единственную цель: найти безопасное место в водовороте войны. В автобусе, их временном приюте, исчезают важность пола, возраста, цвета кожи, физического состояния, происхождения, идентичности, мировоззрения и веры. В польской и украинской версиях названия фильма – Skąd dokąd и Откуда, "откуда" (Skąd) и "куда" (dokąd) – это обычные вопросы, которые ставятся при попытке пройти через множество контрольно-пропускных пунктов, расположенных на территории Украины.