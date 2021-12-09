Человек-Паук посетил Киев

Человек-паук – любимый супергерой миллионов посетил Киев! 11 и 12 декабря приходи на встречу с Человеком-Пауком в избранных кинотеатрах Multiplex и Планета Кино! Тебя ждет селфи-сессия с Человеком-Пауком, розыгрыш тематических подарков и фантастическое акробатическое шоу!

Расписание мероприятий:

11 декабря, суббота

17:00 – Планета Кино, ТРЦ River Mall (Днепровская набережная, 12)

19:00 – Планета Кино, ТРЦ Blockbuster (пр. Степана Бандеры, 34B)

12 декабря, воскресенье

17:00 – Multiplex, ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6Д)

19:00 – Multiplex, ТРЦ Respublika Park (Кольцевая дорога, 1)

Не упусти встречу с самым известным персонажем Marvel!