Звезды "Бумажного дома" собрались вместе перед премьерой: когда выйдут финальные серии. Фото и трейлер

В Мадриде (Испания) состоялась промо-вечеринка со звездами сериала "Бумажный дом" (La casa de papel) накануне премьеры последних серий, что произойдет 3 декабря. Мероприятие прошло ранее в Паласио Висталегре, построенном когда-то на арене для боя быков.

На красной дорожке собрались все главные актеры и создатели популярной испанской криминальной драмы. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как проходила вечеринка, а также вспомнить главные факты о "Бумажном доме" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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На красной дорожке можно было увидеть Альваро Морте (выполнил роль Профессора, вдохновителя главных героев), Ициар Итуньо (его сериальную возлюбленную Лиссабон), Урсула Корберо (Токио) и многих других.

Как видно на кадрах, снятых в Паласио Висталегре, на мероприятии преобладали красный и черный цвета, ставшие символами "Бумажного дома".

Напомним, что первая часть последнего, пятого сезона уже вышла на экранах. Однако заключительные эпизоды Netflix решил выпустить только спустя три месяца.

Сериал "Бумажный дом" появился в Испании и был показан местным телеканалом, однако на успешный проект обратила внимание американская платформа Netflix. Компания купила права на международную трансляцию и, скорее всего, не была разочарована.

Так, "Бумажный дом" за первый месяц посмотрело более 65 млн пользователей. Такие рейтинги сделали проект самым популярным неанглоязычным телесериалом Netflix на то время.

Создатели проекта официально заявляли, что пятый сезон станет последним.

Сюжет "Бумажного дома" рассказывает о компании грабителей, которые скрывают свои имена за названиями городов. Во главе стоит загадочный Профессор. Главные персонажи решаются на очень рискованные авантюры – ограбление Банка Испании и Испанского монетного двора.

Предлагаем посмотреть трейлер последнего сезона "Бумажного дома":

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