'Братья Супер Марио', 'Эйр' и другие новинки: что можно посмотреть в кино уже в эти выходные. Трейлеры

Одно из самых популярных развлечений украинцев в выходные дни – поход в кинотеатр. Известные киностудии подготовили для зрителей много интересных новинок, в частности увлекательную ленту для всей семьи "Братья Супер Марио в кино", драматический фильм "Эйр" и ужасы "Экзорцист Ватикана".

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Не стоит забывать и о уже состоявшихся премьерах, которые еще пользуются популярностью среди украинцев. OBOZREVATEL решил рассказать о них подробнее (чтобы посмотреть трейлеры, доскролльте до конца страницы).

"Братья Супер Марио в кино" (премьера 5 апреля)

Экранизация по мотивам известной игры станет отличным решением для семей, стремящихся повеселиться с детьми и погрузиться в мир увлекательных приключений с любимыми персонажами детства. Главные герои – братья Марио и Луиджи – будут разгадывать интересные загадки, сражаться с врагами и искать принцессу. Лента приправлена меткими шутками и сопровождается яркой графикой, от которой трудно оторвать глаз.

"Эйр" (премьера 6 апреля)

Драматическая история сотрудничества тогда еще начинающего спортсмена Майкла Джордана и новосозданного баскетбольного подразделения компании Nike не оставит равнодушными фанатов качественного кино. Режиссер с мировым именем Бен Аффлек воспроизвел трогательную историю на основе реальных событий, которая расскажет о создании культовых кроссовок бренда Air Jordan. Лента о тернистом пути к мечте наполнена комическими комментариями, а именитые актеры точно передали эмоции и волнения главных героев.

"Экзорцист Ватикана" (премьера 6 апреля)

Жуткий триллер студии Sony Pictures также снимался на основе реальных данных. Поклонникам пощекотать нервы точно понравится мрачная атмосфера ленты, тайны Ватикана и запутанная детективная история, в центре которой окажется отец Габриэль.

"Подземелье и драконы: Честь воров" (в прокате с 30 марта)

Фантастический фильм расскажет о ворах, которые ошибочно помогли "не тем людям" освободить самое большое зло в мире и теперь вынуждены противостоять ему. Зрителей ждут колдуны, живые мертвецы, меткие шутки, яркие спецэффекты, магия, монстры и многое другое на пути к возвращению утраченной реликвии.

"Мавка. Лесная песня" (в прокате со 2 марта)

Мультфильм украинского производства вышел на экраны месяц назад, но на его сеансы до сих пор не попали многие украинцы из-за ажиотажа. "Мавка" остается лидером кинопроката, поэтому кинолюбителям, которые до сих пор ее не видели, стоит ознакомиться с анимацией.

Ранее OBOZREVATEL писал о премьере нового аниме "Адский рай", которое понравилось зрителям во всем мире. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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